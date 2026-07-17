Los emoticones se han convertido en una herramienta útil para las conversaciones en redes sociales entre amigos, familiares y más. Por ello, muchas personas las han implementado en su uso diario y no se pueden imaginar sin ellas. Por esta razón, desde el año 2014 se asignó el día 17 de julio como el indicado para celebrar el Día Mundial del Emoji. La elección de este día se dio porque es una fecha que está marcada en el emoji de “calendario” de diversas redes sociales.

¿Cómo surgieron los emojis?

Los emojis se agregaron por primera vez a los teléfonos inteligentes en el año 2001 y rápidamente se han convertido en una herramienta popular entre los jóvenes y no tan jóvenes, debido a su capacidad para comunicar las emociones, objetos y en más de una ocasión, sacar de un apuro en una conversación con tan solo una imagen expresar algo.

ANDROID | El emoji de la manicure. (Foto: Emojipedia)

¿Por qué se celebra este día?

El diario The New York Times aclaró en una entrevista con Burge, que se había elegido específicamente ese día debido a la forma en que se muestran los emojis en el calendario de los Iphones. Una explicación muy tecnológica y visual, para estos tiempos que corren.

Se puede decir que desde que se celebra el Día Mundial del Emoji o en inglés “World Emoji Day”, se ha vuelto toda una tendencia en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde bajo los hashtags #DiaMundialDelEmoji y #WorldEmojiDay.

Asimismo, durante estos últimos diez años, los emoticonos han adquirido una enorme popularidad, además de formar parte del lenguaje escrito en aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Facebook Messenger, los ‘emojis’ han logrado alcanzar el cine con “Pixel” y “The emoji movie”, y videojuegos basado con este lenguaje no verbal.