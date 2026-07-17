Día del emoji | Foto: Getty Images
Día del emoji | Foto: Getty Images
Por Redacción EC

Los emoticones se han convertido en una herramienta útil para las conversaciones en redes sociales entre amigos, familiares y más. Por ello, muchas personas las han implementado en su uso diario y no se pueden imaginar sin ellas. Por esta razón, desde el año 2014 se asignó el día 17 de julio como el indicado para celebrar el Día Mundial del Emoji. La elección de este día se dio porque es una fecha que está marcada en el emoji de “calendario” de diversas redes sociales.