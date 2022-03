El Día Mundial del Glaucoma se conmemora cada 12 de marzo desde 2008, año en que fue establecida por la Asociación Mundial de Glaucoma y la Asociación Mundial de Pacientes de Glaucoma.

Esta fecha tiene como objetivo concienciar a la población sobre la prevención y tratamiento oportuno de esta enfermedad visual.

Como se sabe, el glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo, el cual transmite las imágenes visuales al cerebro.

Esto generalmente ocurre cuando se acumula fluido en la parte delantera del ojo y aumenta la presión intraocular, el cual va afectando lenta y progresivamente a las fibras nerviosas, produciendo una lesión irreversible. Dependiendo del grado de destrucción del nervio óptico la pérdida de visión es mayor o menor.

Este padecimiento es la causa principal de ceguera en personas mayores, el cual afecta a un 2% de la población mayor de 40 años y a un 14 % de los mayores de 60 años. Felizmente, puede prevenirse si se trata a tiempo.

Causas del Glaucoma

Existen unos parámetros bajo los que hay más posibilidades de padecer glaucoma, como son los antecedentes familiares , la diabetes, el tabaco, la miopía y la hipermetropía, el tratamiento prolongado con corticoides, o la exposición al sol, y por supuesto, la edad.

Ciertamente se puede generar a cualquier edad, pero el envejecimiento es uno de los factores de riesgo más importantes.

Muchos tipos de glaucoma no presentan signos de advertencia. Es decir, el efecto es tan gradual que no se notará un cambio en la vista hasta que la enfermedad esté en una etapa avanzada. Por lo tanto, si no es tratado o controlado en las primeras fases, existirá una pérdida de la visión periférica y finalmente concluirá en ceguera.

Conoce los síntomas del glaucoma. | Foto: Gobierno de México

Diagnóstico del glaucoma

Para poder realizar un diagnóstico en las etapas iniciales y tratarlo adecuadamente, es importante realizarse exámenes oculares periódicos que incluyan mediciones de la presión ocular.

El diagnóstico en etapa temprana posibilita que se genere una alteración visual importante, de esta manera, la pérdida de la vista se puede retardar o prevenir. Las personas que padecen glaucoma necesitan revisarse periódicamente a lo largo de su vida ya que puede empeorar sin que el paciente lo note.

Tratamientos del glaucoma

Dependiendo de la evolución y severidad del glaucoma, el tratamiento puede incluir cirugía, láser o medicación. Habitualmente, al principio se recurren a gotas para los ojos junto con medicación para reducir la presión intraocular.

