Este miércoles 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Internet. Se trata de una tecnología presente en todas las facetas de nuestras vidas: educación, familia, la salud y muchos otros aspectos. La presencia del internet también impacta en tu trayectoria profesional. Que un reclutador o un potencial cliente busque tu nombre en internet antes de iniciar cualquier trato contigo se ha convertido en una condición.

Ante esta situación, surge la pregunta: ¿qué tanto cuidas tu presencia digital y qué resultados se generan al colocar tu nombre en algún buscador?

Nada peor que hacer un buen trabajo y no darlo a conocer. La tecnología crece a velocidad exponencial y caen en desuso ideas preconcebidas como el “yo soy de perfil bajo” o el “no me gusta que se enteren”.

Esto ya no es un asunto de modestia. Se trata de construir a nivel digital una habilidad del futuro: liderazgo e influencia. Si aún no te has planteado esa pregunta o estás en el proceso de construir tu presencia en digital, estos consejos te pueden funcionar:

1.- Elige tus temas

Selecciona de 1 a 3 temas generales que sean parte de tu experiencia profesional o asuntos que te apasionen y de los cuales te guste hablar.

2.- Elige un canal

Eres un profesional y las redes sociales te abren la posibilidad de tener vías para mostrar tu trabajo. Muchas veces el exceso de redes sociales causa parálisis. Lo ideal sería empezar con Linkedin, la red social profesional.

3.- Desarrolla un punto de vista único

Las redes sociales están plagadas de contenidos genéricos, mucho más ahora con la presencia de Chat GPT. Puedes elegir un tema de tu interés pero es necesario que añadas tu mirada personal y basada en la experiencia.

La experta Wes Kao sugiere empezar por preguntas como estas:

¿Qué es algo en lo que crees que otros podrían estar en desacuerdo?

¿Qué te gustaría que más gente entendiera?

¿Qué práctica es común en tu sector pero crees que no funciona?

4.- Vive las reglas de la comunidad

Convivir en una red social implica seguir sus reglas de comunidad. Comenta agregando valor con tus opiniones. Establece conexiones e invitaciones con personas de tu sector y comparte información en la justa proporción: información sobre tus avances e información que ayuda a los demás en su recorrido personal.

5.- Piensa en tus “audiencias”

Será necesario compartir ideas, reflexiones, materiales que resuenan para ti y que pueden ser de interés para tu red. Comparte información de valor mirando las cosas a través de tres lentes:

El lente general: comparte temas vinculados a cómo alcanzaste logros en tu carrera, cómo gestionas tu día, tus equipos, tu tiempo, etc.

El lente sectorial: aborda un tema general del sector al que perteneces. Puede ser una problemática, una observación, una buena práctica o una tendencia.

El lente de nicho: comparte cómo resolviste un problema o un reto en tu trabajo. Es como preguntarle a alguien qué problema tiene y darle la solución.

6.- Comparte tus avances

Construir tu presencial digital implica también celebrar tus avances. Comparte tus logros profesionales, metas personales, espacios en equipo, eventos importantes y todo aquello que forme parte de tu recorrido.

Estos seis consejos no aseguran el éxito de la noche a la mañana. Sin embargo, te ayudarán a construir, en paralelo a tu accionar profesional, un espectro de reconocimiento y visibilidad profesional que crecerá como un interés compuesto año tras año.