El Black Friday y el Día de Acción de Gracias, no son las dos únicas festividades que se celebran durante este mes de noviembre, sino que también tiene lugar una peculiar efeméride. Se trata del Día Mundial del Shopping. En esta nota te contaremos el origen de esta fecha y por qué se decidió que se celebre cada 11 de noviembre, entre otra información que debes conocer.

CUÁL ES EL ORIGEN DEL DÍA MUNDIAL DEL SHOPPING

Día mundial del shopping / Mr.Nuttapong Bangnimnoi

Según se puede ver en varios medios de comunicación, e incluso en nuestro archivo, esta efemérides inició siendo conocida como Día del Soltero o Singles Day, una festividad destinada a festejar la soltería, convirtiéndose en uno de los mayores eventos de ofertas y promociones que se incrementa cada año, luego con el paso del tiempo se fue llamando el Día Mundial del Shopping.

¿Cómo es que se originó? Todo está ligada al Día del Soltero, igualmente llamado Día Mundial del Shopping. En el año 1993, cuatro amigos de la Universidad china de Nanjing decidieron celebrar su soltería mediante el intercambio de regalos cada 11 de noviembre.

En la actualidad, algunos supermercados del mundo usan este día para ofrecer sus mejores ofertas al púbico soltero.

POR QUÉ SE CELEBRA EL 11 DE NOVIEMBRE EL DÍA MUNDIAL DEL SHOPPING

La elección del Día Mundial del Shopping está relacionada con el número 1, que en chino representa un árbol sin hojas, asociado a una persona que no está casada o que no tiene pareja. Entonces el día 11 del mes 11 se convirtió en el símbolo por excelencia del Día Mundial del Soltero, debido a que la representación gráfica de la palabra “soltero” escrita en chino son cuatro líneas o palitos verticales “11:11″.

Además, cabe mencionar que muchas tiendas comienzan la temporada de ofertas y promociones con la celebración del Día Mundial del Shopping, a modo de previa de la llegada del BlackFriday que se festeja el último viernes del mes de noviembre.

A shopper carries a Steven Madden Ltd. shopping bag at Yorkdale mall in Toronto, Ontario, Canada, on Thursday, Aug. 22, 2019. Photographer: Brent Lewin/Bloomberg / Brent Lewin

QUÉ ES UNA EFEMÉRIDES

Es común que en los medios de comunicación y los creadores de contenidos usen las efemérides para poder conmemorar o recordar algún evento en particular. Según la Real Academia de la Lengua Española, una efeméride tiene cuatro significados, de los cuales tres se encuentran en relación a un mismo sentido, mientras que solo uno no tiene nada que ver con el resto.

La Real Academia de la Lengua Española explica que una efeméride es un acontecimiento notable que se recuerda en cualquier aniversario de él. También indica, como segunda definición que puede entenderse como la misma conmemoración o festejo que se da en torno a un hecho. Por último, el tercer significado que de esta palabra que se suele usar en medios de comunicación explica que se puede tratar de un comentario o un libro en donde se refieren de un acontecer diario.

Por otro lado, el cuarto significado, que nada tiene que ver con las tres definiciones que brinda la Real Academia de la Lengua Española respecto a esta palabra es las efemérides astronómicas, cuyo significado es “recopilación anual de las coordenadas de los planetas y de las estrellas fijas, respecto a la eclíptica y al ecuador, así como los eclipses, distancias lunares y otros elementos necesarios para cálculos astronómicos y marinos”.