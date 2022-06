El Gobierno Nacional de Colombia aprobó que en el 2022 existan tres días con exención del IVA con el objetivo de reactivar la economía, que fue duramente golpeada por el COVID-19. El primero ya se llevó a cabo y ahora toca el segundo.

El segundo día sin IVA en Colombia será este viernes 17 de junio y son muchos los productos que tendrán el 19% de descuento. Pero la población tiene dudas sobre si esta exención aplica también para los tiquetes de vuelos aéreos.

Día sin IVA: ¿qué productos tendrán descuento del 19%?

Vestuario y complementos: valor límite de $760.080

Electrodomésticos: $3.040.320

Elementos deportivos: $3.040.320

Juguetes y juegos: $380.040

Útiles escolares: $190.020

Bienes e insumos para el sector agropecuario: $3.040.3203

Día sin IVA: ¿aplica para los tiquetes aéreos?

Los tiquetes aéreos no forman parte de este programa del Gobierno. Es decir, no tendrán descuento del 19% como el resto de productos. Sin embargo, hasta el 31 de diciembre los boletos de avión pagarán un impuesto de solo el 5% y no del 19%.

En otras palabras, en el segundo día sin IVA 2022 los tiquetes aéreos de avión tendrán el mismo precio que cualquier otro día del año.