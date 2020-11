La muerte del astro argentino Diego Armando Maradona ha generado muy sentidas reacciones, y no solo en el mundo del deporte.

Su repentino deceso ha enlutado a millones de fanáticos que admiran la carrera del reconocido, por muchos, como el mejor futbolista de todos los tiempos.

Cabe mencionar que no todos fueron mensajes de elogio o congoja, pues algunos aprovecharon para criticar al 10 argentino, tal y como lo hizo el exgolero inglés Peter Shilton.

Maradona y Shilton protagonizan una de las jugadas más famosas en el fútbol. El argentino anotó con la mano en el Mundial México 86 y el guardameta dice no perdonarle que jamás se haya disculpado por eso.

Diego Maradona anotó el gol denominado como ‘La Mano de Dios’ con la selección argentina al exgolero inglés Peter Shilton en el Mundial México 1986. (Foto: Bob Thomas Sports)

La molestia del europeo era más que conocida, pero ¿Qué enfureció a los fanáticos de Maradona?

Ocurre que se refirió a Diego Maradona y la mencionada jugada en un momento, por lo menos, inoportuno por el dolor que causa la muerte del argentino.

“Diego Maradona had greatness, but no sportsmanship (Diego Maradona tuvo grandeza, pero no deportividad)”, escribió el ex guardameta en su cuenta de Twitter para adelantar un breve análisis que se publicaría en las horas posteriores.

“Estaré en GMB mañana por la mañana hablando de las novedades de hoy sobre Maradona, más una entrevista con DailyMailUK. Gracias por los miles de mensajes que he recibido esta tarde”, posteó.

En pocos minutos se viralizaron estas declaraciones generando el repudio de miles de fanáticos que no dudaron en expresarse sobre el particular.

Si bien es válida su opinión o apreciación de los ocurrido en el 86, decirlo nuevamente ahora con el astro argentino muerto, y una entrevista propia por difundirse, da mucho que pensar.

VIDEO RECOMENDADO:

El último adiós a D10S