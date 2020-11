Que me decías Diego? No lo recuerdo. Jugamos contra Racing y la gente de Boca me ovacionó al grito de “ole ole ole Diego Diego” siendo él mi compañero. Se acerca y me dice: “Disfrútalo, la estás rompiendo”. El mayor orgullo de mi carrera. Divertite con una pelota en el cielo. pic.twitter.com/v1dKKJDqpr