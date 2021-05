Diego Saffadi, a sus 23 años, tiene una destacada actuación con la camiseta de Alianza Atlético en la Liga 1. Lleva cuatro partidos y un gol en lo que va de la temporada y es un elemento importante en el esquema del entrenador Jahir Butrón.

Sin embargo, la carrera del delantero peruano ha ido en ascenso y encontró en Alianza Atlético, bajo el mando del profesor Jahir Butrón, el club que apostó por él. Y es que, pese a no haber hecho formativas, Diego Saffadi en su colegio ya mostraba su capacidad para ser jugador profesional.

Sus inicios

Diego Saffadi le cuenta a El Comercio cómo se dio su llegada a Deportivo Municipal, su primer club en el fútbol profesional, entre otras cosas.

“No hice menores. Solo jugué en mi colegio Carmelitas. Yo llego a Municipal directo a reserva para una prueba que hubo masiva y ahí me quedé”, explicó.

“En el 2014, tuve un paso fugaz por el futsal donde jugué la División de Honor con la San Martín y participé del Sudamericano sub-20 con la selección peruana en Brasil, pero solo fue ese año”, agregó el joven futbolista.

Su consolidación en el fútbol

El 2020, Diego Saffadi llega a Alianza Atlético tras un buen desempeño en Unión Huaral.

Ahí, en el elenco ‘churré’, juega 10 partidos y anota dos tantos. De esta manera ayudó a que Alianza Atlético logre el título de la Liga 2 y vuelva a jugar la Primera División.

“El año pasado ascendí con Sullana y este año estoy contento por lo que vengo haciendo. El último resultado quizá no fue el mejor, pero estamos trabajando bien para mejorar. Tuve un buen partido ante Mannucci y con la ‘U’ fue un encuentro atípico que no pudimos mostrar nuestro juego. Sin embargo, el equipo está convencido y esto se va a revertir”, dijo Saffadi.

“Que hablen bien de ti es un buen indicio que estás yendo por un buen camino, pero van pocos partidos recién, así que no hay mucha vuelta que darle. Es cuestión de mantenerse firme y tener un rendimiento constante. El profesor siempre quiere que yo dé el máximo nivel y particularmente en estos partidos me pidió que juegue de media punta, pero si el quiere que juegue en otra posición me tendré que adaptar. Siempre escuchando los consejos y tratando de ponernos en práctica”, sentenció.

