La calidez debería sentirse en cada brisa y viento suave que simboliza la llegada de la primavera en países del hemisferio sur. Setiembre es el mes que divide al invierno del verano, y pese a los repentinos cambios de clima, genera que empiecen a activarse plantas y árboles. Para darle la bienvenida a esta estación astronómica en Perú y otras partes del mundo, haremos un repaso por el listado compuesto por las mejores 10 canciones e igual cantidad de poemas ideales con motivo de este periodo de juventud que inicia.

PRIMAVERA: 10 TEMAS MUSICALES PARA QUE RECIBAS CON ALEGRÍA LA ESTACIÓN MÁS TEMPLADA DEL AÑO

El 23 de setiembre arranca oficialmente la primavera en países del hemisferio sur como Perú, por ejemplo, con un equinoccio que refleja la puesta del sol sobre la línea ecuatorial, y en cada región del país sudamericano mencionado presentará características climáticas propias.

Durante este periodo estacionario que dura aproximadamente 3 meses hasta que el calor vuelva casi a fines de diciembre, las personas suelen experimentar cambios hormonales producto de la liberación de serotonina, dopamina, oxitocina o la noradrenalina, que particularmente mejoran nuestro estado de ánimo.

Con la llegada de la primavera, desbordamos felicidad, placer y ganas por hacer lo que nos gusta, y también buscamos aliviar el estrés a través de variadas melodías rítmicas inspiradas en este ciclo astronómico.

A continuación, repasaremos las 10 mejores canciones creadas en honor a la estación más templada del año que sigue al invierno y precede al verano con el fin de que recibas sus temperaturas, floración de las plantas y sientas que los días son más largos, en un ambiente cálido y alegre:

1- LA PRIMAVERA TROMPETERA / Los Delinqüentes

2- PRIMAVERA NUNCA FUE / Tiziano Ferro

3- PRIMAVERA ANTICIPADA / Laura Pausini feat. James Blunt

4- CONTANDO PRIMAVERAS / Melendi

5- DE VUELTA Y VUELTA / Jarabe de Palo

6- EL PRIMAVERA / El Barrio

7- CANCIÓN DE PRIMAVERA / Joaquín Sabina

8- LA PRIMAVERA LLEGARÁ / Sergio Dalma

9- HERE COMES THE SUN / The Beatles

10- LA PRIMAVERA / Estopa

POEMAS IDEALES Y ROMÁNTICOS PARA RECIBIR LA PRIMAVERA 2023

Así como la alegría aflora con el inicio de la primavera, el romanticismo también se pone de manifiesto para dedicar frases, mensajes representativos, y rimas escritas por reconocidos poetas clásicos que logran cautivar a las mujeres, sobre todo, en esta época tan especial.

Desde setiembre hasta diciembre, y casi para festejar la Navidad y despedir el 2023, tienes la oportunidad de convertirte en un Pablo Neruda, Gabriela Mistral y Antonio Machado para regar la semilla del amor y dedicarle los siguientes poemas escritos con el corazón:

- JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

“Abril, sin tu asistencia clara,

fuera invierno de caídos esplendores;

mas aunque abril no te abra a ti sus flores,

tú siempre exaltarás la primavera”

- ANTONIO MACHADO

“La primavera besaba

suavemente la arboleda,

y el verde nuevo brotaba

como una verde humareda”

- GABRIELA MISTRAL

“Doña Primavera

viste que es primor,

de blanco,

tal como limonero en flor”

- GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

“Volverán las oscuras golondrinas

en tu balcón sus nidos a colgar,

y otra vez con el ala a sus cristales,

jugando llamarán;

pero aquellas que el vuelo refrenaban

tu hermosura y mi dicha al contemplar;

aquellas que aprendieron nuestros nombres,

esas... ¡no volverán!”

- TOMÁS DE IRIARTE

“Ya alegra la campiña

la fresca primavera;

el bosque y la pradera

renuevan su verdor.

Con silbo de las ramas

los árboles vecinos

acompañan los trinos

del dulce ruiseñor.

Este es el tiempo, Silvio,

el tiempo del amor”