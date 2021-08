15 de 15

Nací hace tantos años que ya no me acuerdo. Me puse una máscara y vine del sur montado en un viento del que ya no me acuerdo. Soy el as del vuelo y el cielo domino. Creé las estrellas, el río Manchay, los fuertes molles, las plantas, las personas y otras cosas que ya ni recuerdo. En mi olvido, el hombre se rio de mí y luego me olvidó. Enojado, le di una lección. Todo le quité. Tanto me llevé y tanto le saqué, que ya no me acuerdo.