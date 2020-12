Desde hace tres meses, en Armenia, comenzó a sonar el nombre de Perú. En un país que se ubica entre una frontera entre Europa y Asia, aunque sus habitantes se sientan más europeos.

Ahí, en Armenia, un peruano llamado Jeisson Martínez intenta cada fecha dar lo mejor de sí y hacer notar el nombre de nuestro país. En cinco partidos de la Premier League de Armenia, el exdelantero de Fuenlabrada ya lleva dos goles y poco a poco se consolida en su equipo llamado Ararat Armenia.

Para conocer un poco sobre la adaptación de Jeisson Martínez, El Comercio charló en exclusiva con Jacobo Chalikyan, director deportivo del equipo Ararat Armenia para que nos hablé sobre el nivel mostrado del delantero peruano, acercamiento con la selección peruana y otros temas más.

Jacobo Chalikyan, director deportivo de Ararat Armenia le cuenta a El Comercio sobre Jeisson Martínez | Foto: Prensa Ararat- Armenia

¿Cómo nace el seguimiento por Jeisson Martínez para que fiché por Ararat Armenia?

Yo lo vi en mayo y junio. Me interesó mucho el jugador porque soy el director deportivo y manejo todas las cosas. Mis asistentes me presentaron a Jeisson, él me gusto mucho y yo empecé a trabajar con la dirección para traerlo. Tenía suerte con sus agentes porque eran muy buenas personas. Ambos entendieron que este proyecto puede beneficiar mucho a Jeisson y desde aquí puede llegar muy lejos. Inclusive a la selección peruana, el cuál era el sueño del jugador y Jeisson cada día muestra y dice que su objetivo es llegar a la selección. Él trabaja duro por eso y estoy seguro que ambos (club y jugador) se van a beneficiar con este proyecto.

Jacobo Chalikyan, director deportivo de Ararat Armenia posando junto a Jeisson Martínez | Prensa Ararat- Armenia

¿Qué virtudes vio de Jeisson Martinez para ficharlo?

Me gustó su carácter que siempre va hasta el final. El delantero tiene que tener carácter para no parar e ir hacia adelante. Eso es lo que más me gusto de él.

¿Cómo ve el rendimiento de Jeisson Martínez en su equipo Ararat Armenia ?

Estamos contentos con su avance de cada día. Los primeros meses sufrió un poco después de Europa League. En ese torneo hizo todo muy bien, ya que anotó gol y llegamos hasta play off . Luego tuvo pequeños problemas para adaptarse al campeonato, pero gracias a Dios, en momentos difíciles empezó a marcar goles, rendir bien y la verdad que estamos muy contentos con él.

Entonces está contento con su rendimiento que viene mostrando en el club

Por el momento estamos contentos, pero sabemos muy bien que tiene mucho más espacio para mejorar. No tiene límites el jugador.

¿Por qué le costó adaptarse?

Al inicio le costó un poco adaptarse, pero al final demostró su carácter, sus mejores cualidades y que tiene la capacidad de llegar a un nivel top de élite europeo porque al final tiene que llegar a su selección.

¿Recibieron alguna carta de reserva de la FPF hacia Jeisson Martínez?

Conmigo solo contactaron una vez cuando enviaron la invitación para la selección absoluta, pero al final no llegó a ser convocado. Eso sucedió en noviembre cuando recibimos la carta, pero él no estuvo al final convocado para esos partidos.

¿Considera que al jugador peruano le cuesta adaptarse a Europa?

La verdad que Jeisson vivió mucho en Europa y eso se nota en todos los aspectos. Yo pienso que los jugadores de América Latina necesitan tiempo para adaptarse. En el caso de Jeisson, él no necesita eso y por eso pienso que va a jugar en mejores campeonatos europeos.

Tener a David Campana un técnico español, ¿Le facilita a Jeisson para que haga bien su trabajo?

En ese aspecto tenemos suerte que un entrenador pueda hablar con él y le explique las cosas. Eso le va a servir.

Me enteré del interés por Luis Campos, joven futbolista peruano, ¿Cómo va ese tema?

Me comentaron sobre ese jugador. En el momento esperamos que cosas van a salir en el mercado, pero es un jugador interesante.

¿Qué cosas le llamó la atención de Luis Campos?

Como engancha, sus movimientos en el campo, pero todavía pensamos que el jugador necesita crecer para llegar a ese nivel.

Entonces, ¿Es poco probable que para este mercado lo puedan fichar?

La verdad lo vamos a seguir. No sabemos si habrá chance de contratarlo ahora o no.

Me comentaba que el objetivo de Jeisson Martínez era la selección peruana, ¿Usted a visto algún partido de Perú?

Si he visto casi todos. (Ríe) Yo pienso que a la selección peruana le falta Jeisson. Si él va las cosas van a ir mejor en ataque. También le falta disciplina y ganas, con eso va a triunfar Perú no tengo dudas.

¿Cómo describe a Jeisson Martínez como persona?

Es un chico responsable, disciplinado, profesional, amable y trabajador. Se lleva bien con sus compañeros y con nosotros. La verdad estamos muy contentos con él.

