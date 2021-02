Febrero fue un gran mes para Disney + . ‘WandaVision’ , el último gran lanzamiento del streaming, resultó convirtiéndose en un verdadero fenómeno a nivel mundial. Dicha serie del Universo cinematográfico de Marvel obtuvo gran cantidad de visitas y, a falta que acabe la primera temporada, los fanáticos ya exigen un segundo lote de episodios.

Sin embargo, para que este rotundo éxito no sea pasajero, la plataforma prepara interesantes estrenos tanto en series como en películas para el mes de marzo. Por esa razón, a continuación, te contamos cuáles serán estos lanzamientos que prometen poner a ‘maratonear’ a sus seguidores.

‘The Falcon and the Winter Soldier’ (19 de marzo)









Continuando los eventos de ‘Avengers: Endgame’, Falcon y Bucky, más conocido como Soldado del Invierno, emprenden juntos una aventura alrededor del mundo que pone a prueba sus habilidades y su paciencia. Está ambientada en el Universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), compartiendo continuidad con las películas de la franquicia.





‘The Mighty Ducks: Game Changers’ (26 de marzo)









La historia se iniciará 30 años después de los sucesos de la trilogía “The Mighty Ducks”. Ahora el equipo se ha convertido en un ejemplo en el hockey juvenil sin espacio para niños “débiles”. Es así que una madre (Lauren Graham) decide crear un equipo para que su hijo Evan (Brady Noon) pueda jugar, a donde llega Gordon Bombay, interpretado nuevamente por Estévez, para entrenarlos.

La lista completa de estrenos de marzo en Disney +





5 de marzo

-Raya and the Last Dragon (Disney+ Premier Access)

-WandaVision, final de temporada

-Disney Secrets of Sulphur Springs: Time Warped

-Garfield: A Tail of Two Kitties

-Heartland Docs, DVM, temporada 2





12 de marzo

-Own the Room

-Disney Secrets of Sulphur Springs: Long Time Gone

-Disney Junior Doc McStuffins: The Doc Is In

-Disney My Music Story: Perfume

-Dr. K’s Exotic Animal ER, temporadas 1–8

-Dr. Oakley, Yukon Vet, temporada 7

-Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children

-Marvel Studios: Legends

-Assembled: The Making of WandaVision Premiere





19 de marzo

-The Falcon and the Winter Soldier: capítulo 1

-Disney Big Hero 6 The Series, temporada 3

-Disney Secrets of Sulphur Springs: If I Could Turn Back Time

-Mexico Untamed, temporada 1





26 de marzo

-The Mighty Ducks: Game Changers, capítulo 1

-Disney Secrets of Sulpher Springs: As Time Goes By

-Disney Pickle and Peanut, temporada 1

-Disney Pickle and Peanut, temporada 2

-Gnomeo & Juliet

-The Falcon and the Winter Soldier, capítulo 2

-Inside Pixar: Foundations, parte 3

