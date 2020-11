La espera casi termina. Este martes 17 de noviembre la plataforma de streaming Disney + comenzará a brindar su servicio en el país y en el resto de Latinoamérica. Miles de usuarios ya se encuentran a la espera de tener acceso al poderoso catálogo de taquilleras marcas como Marvel, Disney Studios, Star Wars, Pixar y National Geographic.

¿Ya te suscribiste a la plataforma? Si aún no lo has hecho, recuerda que hoy 16 de noviembre es el último día para tener el acceso al catálogo de Disney + con el descuento anual que te ofrece la empresa Walt Disney Company.

En Perú, la oferta de pre lanzamiento respecto a los precios de suscripción a su servicio, consiste en un pago de 220.90 soles, que equivaldría a un costo de S/ 18.33 mensuales.

A partir de mañana 17 de noviembre -fecha en la que se habilitará la plataforma-, se ofrecerá el servicio de Disney + a S/ 25,90 por cada mes o de S/ 259,90 anuales.

Al igual que en nuestro país, los precios reducidos de prelanzamiento están disponible para Brasil, Argentina, México, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá y Costa Rica.

Estos son los precios que se han anunciado para Disney + en Latinoamérica:

Argentina: ARS 3250 anual en preventa / ARS 3.850,00 anual en precio regular

ARS 3250 anual en preventa / ARS 3.850,00 anual en precio regular Chile: CLP 54.900 anual en preventa / CLP 64.900,00 anual en precio regular

CLP 54.900 anual en preventa / CLP 64.900,00 anual en precio regular Ecuador: USD 50,90 anual en preventa / USD 59,99 anual en precio regular

USD 50,90 anual en preventa / USD 59,99 anual en precio regular Colombia: COP 203.900 anual en preventa / COP 239.900 anual en precio regular

COP 203.900 anual en preventa / COP 239.900 anual en precio regular Panamá: USD 50,90 anual en preventa / USD 59,99 anual en precio regular

USD 50,90 anual en preventa / USD 59,99 anual en precio regular Uruguay: USD 50,90 anual en preventa / USD 74.99 anual en precio regular

USD 50,90 anual en preventa / USD 74.99 anual en precio regular Costa Rica: USD 50,90 anual en preventa / USD 59,99 anual en precio regular

USD 50,90 anual en preventa / USD 59,99 anual en precio regular Brasil: R 237,90 anual en preventa / BRL 279,90 anual en precio regular

R 237,90 anual en preventa / BRL 279,90 anual en precio regular México: MXN 1359 anual en preventa / MXN 1.599,00 anual en precio regular

La oferta pre-lanzamiento para la suscripción anual tiene un descuento del 15,5% de descuento sobre el valor anual estándar al momento del lanzamiento y solo está disponible en su página web.

¿Qué contenido encontraremos en Disney+?

Disney+ y algunos de sus contenidos exclusivos: "Elephant", "Wandavision", "Mulan", "Hamilton" y "Soul". Fotos: Disney.

El listado de los contenidos de Disney + es inmenso, e incluye películas, series, cortos, detrás de escenas y documentales de marcas como Walt Disney Studios, Disney Animation, Pixar, “Star Wars”, Marvel, National Geographic.

Además nuevas historias llegarán en estreno como “Falcon y el Soldado del Invierno”, “WandaVision” y “Loki”. La serie de Star Wars, “The Mandalorian” es una de la más esperada por los fanáticos de la franquicia.

Sin duda, los clásicos animados también se podrán ver, desde las princesas de Disney hasta las películas de Pixar, como “Toy Story”, “Wall-E”, “Monsters Inc.”, etc. Las producciones de Disney Channel llegarán con “High School Musical: El Musical: La Serie”, “Sociedad Secreta de Hijos Reales”, “Phineas y Ferb The Movie”. Si quieres saber del catálogo completo que ofrecerá Disney +, puedes continuar leyendo aquí.

