Esta semana el catálogo de Disney+ se renueva con nuevas ficciones. Así que si estás pensando en no salir de casa este fin de semana, y lo que quieres es disfrutar de películas y series desde la comodidad de tu sillón, tienes que revisar los estrenos en esta galería.

La película “Safety, la última línea de defensa” es un drama inspirado en la impresionante historia del exjugador de futbol americano de la Universidad de Clemson, Ray McElrathbey, un joven que se enfrenta a una serie de difíciles circunstancias, pero cuya dedicación y persistencia le ayudan para triunfar sobre ellas. Con el apoyo de sus compañeros de equipo y de la comunidad de Clemson, triunfará en el campo de juego mientras educa y cuida a su hermano menor Fahmarr, de solo 11 años.

El documental “Pixar en la vida real” es uno de lo estrenos de las semanas en Disney Plus. Esta serie en vivo trae personajes icónicos y momentos de las películas de Pixar al mundo real. Filmada en locaciones dentro y alrededor de la ciudad de Nueva York, la serie sorprende y deleita a personas reales en ubicaciones reales cuando menos lo esperan.

Otra de las ficciones que están disponibles en Disney es “Diario de una futura presidenta”. Esta serie cuenta la historia de Elena Cañero-Reed, una niña cubanoamericana de 12 años que algún día se convertirá en presidenta de Estados Unidos, pero por ahora explora su primer año de esa jungla conocida como escuela secundaria. A través de su diario, Elena narra en esta nueva comedia familiar los problemas a los que hace frente en la escuela y que la llevarán a convertirse en una futura líder.

También llegará esta semana un especial de Navidad a Disney Plus. En este nuevo musical, el elenco de “High School Musical: El Musical: La Serie” nos contagia de un verdadero espíritu festivo. Mientras interpretan sus canciones favoritas de Navidad, Hanukkah y Año Nuevo, comparten anécdotas de sus memorables fiestas, los mejores y más vergonzosos regalos, tradiciones favoritas, fotos navideñas y sus conmovedoras resoluciones de fin de año.

Además, High School Musical: El Musical: Especial de las Fiestas nos revela un pequeño avance de la tan anticipada segunda temporada de High School Musical: El Musical: La Serie.

“Diario de una futura presidenta” está inspirada en la infancia de la creadora Llana Peña (Crazy Ex-Girlfriend) y está producida por “I Can and I Will Productions” de Gina Rodríguez (Jane the Virgin). Rodríguez dirigió el primer episodio y es la estrella invitada que encarna a Elena de adulta.

En la galería que abre este artículo podrás encontrar todos los estrenos en series, películas y cintas para niños que estarán disponibles desde esta semana en Disney Plus.

VIDEO RELACIONADO

Disney+: Taylor Swift nos invita a disfrutar de 'folklore'

TE PUEDE INTERESAR: