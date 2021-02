Desde que Disney anunciara en noviembre del año pasado su fecha de estreno, ‘WandaVision’ generó mucha expectativa entre los fervientes seguidores del Universo cinematográfico de Marvel . Y, la espera valió la pena, ya que la serie ha sido un verdadero éxito en Disney Plus .

Al pasar de cada semana, los fanáticos esperaron ansiosos por sintonizar cada capítulo. Y, así, la emoción fue creciendo y también el misterio. Sin embargo, para tristeza de los fans, la primera temporada de las aventuras de Wanda y Vision está por llegar a su fin. A continuación, te contamos los detalles.

¿Cuándo se estrena el último capítulo de ‘WandaVision’?

El capítulo 9 de ‘WandaVision’ llega el próximo viernes 5 de marzo a las 5 A.M. de Argentina, Brasil y Chile; 2 A.M. de México; y 3 A.M de Perú y Colombia, entre otros países y territorios de Latinoamérica. Como se sabe, el episodio 8 fue estrenado el último viernes 26 de febrero y ya se encuentra disponible en Disney +.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de ‘WandaVision’ en Disney Plus?

Jac Schaeffer, autora y productora de la serie, entregó declaraciones a ‘The Hollywood Reporter’ y explicó que seguir o no con la serie dependerá exclusivamente de MCU. “No puedo hablar de la segunda temporada. Eso realmente encaja con la filosofía de Marvel. Kevin Feige es tan bueno en aparecer y decir, ‘aquí está lo que va a pasar’ o ‘hasta aquí llega todo’. Una segunda temporada no es algo de lo que se pueda hablar todavía”, finalizó.

¿De qué se trata ‘WandaVision’?









Es una miniserie de televisión estadounidense creada por Jac Schaeffer para el servicio de streaming Disney+, basada en los personajes de Marvel Comics Wanda Maximoff, Bruja Escarlata y Visión. Ambientada en el Universo cinematográfico de Marvel (UCM), comparte continuidad con las películas de la franquicia, y tiene lugar después de los eventos de la película ‘Avengers: Endgame’ (2019). ‘WandaVision’ es producida por Marvel Studios, con Schaeffer como escritor principal y Matt Shakman como director.

