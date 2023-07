No cabe duda que el mes de agosto llegará con fuerza para los fanáticos de las series y películas por streaming, puesto que todas las plataformas estrenarán nuevos contenidos para el gusto de sus usuarios. En este sentido, Disney Plus y Star Plus no son la excepción.

En el octavo mes de este 2023, tendremos el estreno de la nueva serie de Star Wars, “Ahsoka”, la tercera temporada de “Only Murders in the Building” y la segunda temporada de The Bear” como platos fuertes.

¿Qué series estarán disponibles en Disney Plus y Star Plus en agosto de 2023?

Los suscriptores tendrán la posibilidad de disfrutar en Disney Plus producciones de comedia, drama, acción y ciencia ficción. A continuación, gracias a la plataforma Soy de Cine, te contaremos un poco sobre algunas de las series que llegan el próximo mes.

Star Wars: Ahsoka | 23 de agosto en Disney Plus

Esta nueva producción de Star Wars está ambientas después de la caída del Imperio. En esta nueva historia seguiremos a Ahsoka Tano, una antigua Jedi conocida por ser la Padawan de Anakin Skywalker, quien investiga una emergente amenaza sobre una galaxia vulnerable.

Only Murders in the Building (Temporada 3) | 8 de agosto en Star Plus

Charles, Oliver y Mabel (Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, respectivamente) investigarán un asesinato entre los bastidores de un espectáculo de Broadway en la tercera temporada de la serie.

En esta oportunidad, los investigadores indagarán sobre la prematura muerte de Ben Glenroy, una estrella de Hollywood cuyo debut en Broadway será truncado. Con la ayuda de Loreta Durkin (Meryl Streep), el trío protagonista se embarcará en uno de los casos más difíciles de su carrera.

Moving | 9 de agosto en Star Plus

Protagonizada por Ryu Sengryong, Han Hyojoo y Zo Insung, la serie contará las aventuras de un grupo de personas con superpoderes que escapan de las fuerzas del gobierno y un asesino que tiene la tarea de exterminarlos.

Es importante destacar que esta producción es una adaptación del webtoon del autor coreano Kangfull, que lleva el mismo nombre.

The Bear (Temporada 2) | 16 de agosto en Star Plus

Carmy, Sydney y Richie (Jeremy Allen White, Ayo Edebiri y Ebon Moss - Bachrach) se esfuerzan por convertir su local de sándwiches en un establecimiento de mejor nivel. Mientras sucede esto, se dan el tiempo de emprender viajes internos en los que se enfrentarán a su pasado y así decidir qué quieren ser en el futuro.

It’s Always Sunny in Philadelphia (Temporada 16) | 30 de agosto en Star Plus

Cuatro amigos que tienen un bar en Filadelfia tratan de mantener el equilibrio entre el negocio y su amistad; pero a menudo les resultará bastante complicado ya que cada uno mira por sus propios intereses y surgirán situaciones incómodas que irán cada vez a peor.

¿Cuáles serán las películas disponibles en Disney plus en agosto?

En cuanto a películas, la compañía de streaming tendrá como contenido estelar a “Guardianes de la Galaxia: Volumen 3″, que fue la última entrega de Marvel Studios en estrenarse en los cines.

Guardianes de la galaxia: Volumen 3 | 2 de agosto en Disney Plus

La querida banda de inadaptados no se encuentra en su mejor momento. Peter Quill (Chris Pratt), aún conmocionado por una terrible pérdida, debe reunir a su equipo y embarcarse en una arriesgada misión llena de acción para defender el universo y proteger a su amigo y compañero Rocket.

Otros estrenos que llegarán a Disney Plus y Star Plus serán los siguientes: