‘ Doctor Strange 2 ’ es una de las películas más esperadas por los fanáticos de los superhéroes. Y, ahora que finalizó la serie de ‘ Loki ’, la expectativa crece. Según lo visto en esta, ambos tendrían gran protagonismo de cara lo que viene en las próximas cintas de Marvel .

Loki podría aparecer en ‘Dr. Strange 2: In The Multiverse of Madness’, nombre oficial de la segunda parte de ‘Doctor Strange’. El hermano de Thor junto con Silvye son los únicos que saben qué sucedió para que se ramificara el tiempo. A esto hay que sumarle que también estará Wanda, pues sabemos que está aprendiendo las artes místicas.

¿Cuándo se estrena ‘Doctor Strange 2′?

‘Doctor Strange In The Multiverse of Madness’ se lanzará en marzo de 2022 siguiendo la línea de los eventos que dejó la serie de ‘WandaVision’ y la próxima entrega de Spiderman. En esta última veremos a Strange colaborando con Peter Parker.

¿Quién será el villano de ‘Doctor Strange 2′?

Por ahora no se puede confirmar quién será el villano. Sin embargo, se cree que sería Shuma-Gorath, un enemigo muy conocido de Strange en los cómics. Se trata de una entidad cósmica de gran poder.

¿De qué se tratará ‘Doctor Strange 2′?

No se sabe mucho de la trama. No obstante, en base a lo visto en las series de Marvel, el Doctor Strange será el responsable de lidiar con las alteraciones en el tiempo y la realidad provocadas por Wanda y Loki.

