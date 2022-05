Ya han transcurrido varios días desde que se estrenó en los cines la nueva película de Marvel Studios, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, el cual sigue dando mucho que hablar.

Esto se debe gracias a las declaraciones de su guionista, Michael Waldron, quien ha revelado en estos días numerosos secretos de la producción, entre ellos, cómo escribió la escena más brutal de la cinta o la verdad sobre los rumores de Tom Cruise como Superior Iron Man.

Ahora bien, el escritor también ha profundizado sobre el tercer ojo que obtiene Doctor Strange al final del filme, sobre su significado y las consecuencias que puede tener para el futuro.

Doctor Strange obtiene un tercer ojo en el final de su reciente secuela. | Foto: Marvel Studios

El final original era demasiado feliz

A través de una entrevista con Rolling Stone, Waldron explica que el final original era muy feliz, mucho más de lo que esperaban tras una historia tan oscura como la que propone la película.

El objetivo que tenían era conseguir un desenlace que tuviera consecuencias y, que a su vez, fuera un homenaje a las películas de terror. “Sentí que nuestro final era demasiado feliz”, admitió el guionista de la película.

“Cuando la terminamos, sentíamos que no estaba del todo bien. Seguimos pensando en lo que Mordo le había advertido a Stephen Strange en la primera película. Recordamos a Wong diciéndole que tenía su propio cadáver. ¿Este tipo alguna vez se ha enfrentado a alguna consecuencia? Así que lo hicimos. Y se sintió como un gran guiño a las películas de terror en las que hay un giro al final”, acotaba Waldron.

Asimismo, destacó que utilizar el Darkhold para poseer el cadáver de otro Strange tendría sus consecuencias, tal y como lo advirtió Mordo.

“Supongo que la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿Stephen Strange está abrazando esa oscuridad? ¿Qué significa eso para él? ¿Qué camino tomará cuando conozca a Clea y se vaya a la dimensión oscura?”, concluía el guionista.

Fuente: Rolling Stone