La pandemia de COVID-19 ha expuesto varias facetas de la naturaleza humana para enfrentar una catástrofe global. Una de las personas que demostró tener un gran sentido de servicio a los otros es la cantante estadounidense Dolly Parton, quien —a pesar de haber sido una de las grandes donantes para el desarrollo de la vacuna de Moderna contra el coronavirus— ha rechazado que su ciudad natal levante un monumento en su honor.

Esta semana, se presentó un proyecto de ley —apoyado por miles de personas— para inmortalizar a la cantante de música country con una estatua en su honor ante el Capitolio de Tennessee. Pero Parton, ante la coyuntura actual, decidió declinar el gesto al menos “por ahora” en su natal Nashville.

“Me siento muy honrada y agradecida, pero tengo que pedir a los legisladores de Tennessee que retiren la propuesta de levantarme una estatua”, escribió la artista estadounidense en un comunicado publicó en sus redes sociales. El texto fue elogiado por la humanidad y humildad que demuestra.

“Con todo lo que está pasando ahora mismo en el mundo, no creo que ponerme en un pedestal sea lo más apropiado por el momento. En cualquier caso, espero que en un futuro o cuando ya me haya ido que todavía sienten la necesidad de que merezco este honor. Yo desde luego estaré muy orgullosa de permanecer allí como una agradecida ciudadana de Tennessee. Pero mientras tanto, continuaré intentado hacer mi trabajo lo mejor que puedo para que estén orgullosos de mí”, concluye en su publicación.

Como se recuerda, al inicio de la pandemia, la artista de 75 años de edad financió a vacuna de Moderna con un millón de dólares a la Universidad de Vanderbilt. Fue así que el centro de estudios decidió bautizar su donación como Fondo de Investigación Dolly Parton para el COVID-19.

“Estoy segura de que muchas personas han destinado muchos millones de dólares a esa investigación”, dijo la Parton en una entrevista a la BBC. “Pero estoy orgullosa de haber sido parte de ese pequeño capital inicial que con suerte se convertirá en algo grandioso y ayudará a sanar este mundo. ¡Dios sabe que lo necesitamos!”, añadió la cantante.

Incluso se la ha preguntado cómo es que, pese a haber sido una de las mecenas de la vacuna aún no se ha inmunizado. “No quería saltarme mi turno. No doné el dinero para protegerme, sino para que todos estemos protegidos”, aclaró Parton a CNN.

Pero cuando se inocule, la cantante ha prometido que lo compartirá con el mundo para dar ele ejemplo. “Cuando llegue mi turno probablemente me pondrán el pinchazo delante de las cámaras para que la gente sepa toda la verdad. Me refiero a si tengo síntomas o algo así después de hacerlo. Lo que sí espero es que con ese gesto mucha gente se anime también a vacunarse”, señaló a la Associated Press cuando fue consultada al respecto.

