El pasado viernes 14 de octubre, la cantautora española Amaia Montero desató todas las alarmas de sus seguidores luego de que publicara una desconcertante imagen junto a un críptico mensaje que muchos interpretaron como un grito de auxilio.

Inicialmente, la artista subió una imagen en blanco y negro donde aparece completamente demacrada, despeinada y sin maquillaje, revelando sus ojeras y un semblante cansado y triste.

La mayoría de usuarios no le dio mucha importancia en un principio, pero tan solo una hora después volvía a utilizar la misma foto para enviar el siguiente mensaje encriptado: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

La inquietud empezó a quedar patente en los comentarios, donde muchos fanáticos y colegas le preguntaban si se encontraba bien y qué le estaba sucediendo, además de que le enviaban ánimos para superar el problema que atraviesa.

Uno de sus seguidores, preocupado por la publicación, le preguntó: “Hola reina, ¿Cómo te sientes?”, y Amaia le respondió simplemente: “Destruida”, lo que terminó por desatar la teoría de que la famosa se encuentra atravesando por un bajón en su estado emocional, según recoge Infobae.

PUBLICACIONES INCOHERENTES DE AMAIA MONTERO

Además de la preocupante imagen en blanco y negro, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh ha manifestado otros comportamientos inusuales en sus redes sociales, como cuando empezó a contestar algunos comentarios de sus seguidores con frases incoherentes.

“Querría, sabría decirme ¿por qué a Maléfica le llamaban de esa manera cuando le cortaron las alas?”, se leía en una de sus historias de Instagram.

Aquí no termina todo. La artista de 46 años compartió dos imágenes extrañas donde etiquetó a la Policía Nacional y a la Ertzaintza, lo que provocó una alarma generalizada.

En una de las fotografías se veía la cubierta de un barco con varios enseres, mientras que en la otra se muestra una captura de pantalla con la llamada y el teléfono del productor y músico argentino Marcelo Vaccaro, que la acompañó durante su última gira por Latinoamérica en 2019.

¿LA CUENTA DE AMAIA MONTERO FUE HACKEADA?

Aunque surgió la teoría de que la cuenta de la española fue hackeada para perjudicarla, la propia hermana de Amaia, Idoia Montero, salió a confirmar que la cantante se encuentra atravesando por un difícil momento de salud mental.

“Amaia no está pasando por su mejor momento”, expresó Idoia en una entrevista para el programa español “Espejo público”, donde además agradeció el apoyo que ha recibido su hermana por parte de sus fanáticos y colegas.

Asimismo, Idoia aclaró que ella no es la representante ni la vocera de su hermana, por lo que no es la persona indicada para responder sobre su situación a los medios de comunicación. “Sólo le corresponde a ella decir algo, si es que tiene o quiere decir algo. No deja de ser su vida privada”, indicó.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA AMAIA MONTERO ACTUALMENTE?

De acuerdo con el diario El Mundo, Marcelo Vaccaro, productor musical en América de la cantante, no ha logrado ponerse en contacto con Amaia, por lo que desconoce su paradero actual, y por ende, la artista se encontraría desaparecida.

Por su parte, el productor musical Aurelio Manzano descartó que esta alarmante situación se trate de una estrategia de publicidad para impulsar los próximos lanzamientos de Amaia.

“Nadie está banalizando nada, no forma parte de ninguna campaña promocional ni de marketing. (Sentimos) mucha precaución porque estamos con un tema delicado de salud”, señaló Manzano.