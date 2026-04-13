Panamericana Televisión estrenó su más ambicioso proyecto del momento, el reality “La Granja VIP”, este lunes 16 de marzo a las 8:30 p.m. (hora local de Perú) a través de la señal de Panamericana TV. El programa bajo la conducción de Yaco Eskenazi y Ethel Pozo es el regreso del clásico formato de convivencia extrema como “La casa de los famosos” o “La casa de Magaly”, pero elevando su dificultad al ser expuestos a una vida aislada del mundo y sometidos a juegos y trabajos en una granja real sin ningún lujo o comodidad durante 13 semanas. El reality será transmitido 24/7 y cada semana se eliminará a un famoso y el público podrá votar o salvar a su favorito. ¿Quiénes participarán en la Granja? Se ha confirmado la participación de Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Yiddá Eslava, Gabriela Herrera, Celine Aguirre, Miguel Vergara, La Mackyna, Pamela López, Cristian Guadalupe (Cri Cri), Gabriela Herrera, Samahara Lobatón, Pablo Heredia, Jesús Barco, Melissa Klug y Diego Chavarry. ¿Dónde ver la Granja EN VIVO? Por la señal de Panamericana TV y a través del canal de youtube oficial.