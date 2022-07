En una nueva edición de El Clásico de La Liga de España, Barcelona y Real Madrid se verán las caras, pero esta vez en amistoso internacional, pues los equipos se medirán este sábado 23 de julio en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, casa de los Raiders de la NFL a las 10:00 p.m. (hora peruana).

El choque forma parte de los duelos amistosos del Soccer Champions Tour que se juega desde el 22 al 30 de julio . También participarán la Juventus de la Serie A de Italia, y Chivas y América de la Liga MX de México.

Los dos equipos más poderosos de España jugaron tres veces de manera oficial la campaña pasada, con un triunfo visitante por lado en La Liga (1-2 en el Camp Nou, 0-4 en el Santiago Bernabéu) y una victoria del Real Madrid en las semifinales de la Supercopa española (2-3). Así las cosas, no habrá que esperar al inicio del nuevo curso para que vuelvan a cruzar sus caminos.

Este partido, además, forma parte del tour por Norteamérica de ambos conjuntos. El Barça in the US: Summer Tour 2022, tiene en agenda otros duelos: el primero será ante el Inter Miami en Florida el 19 de julio; luego el mencionado duelo ante los merengues, y el 30 de julio se enfrentarán al New York Red Bull, también de la MLS, en el Red Bull Arena de New Jersey.

El calendario de la Casa Blanca también tiene otras presentaciones pendientes. San Francisco y Los Ángeles están en la ruta del actual campeón español y europeo. Después de jugar ante el Barcelona, viajarán a California para medirse al América de México, el 26 de julio en el Oracle Park, y ante la Vecchia Signora el 30 de julio en el Rose Bowl Stadium.

BOLETOS PARA REAL MADRID VS. BARCELONA EN LAS VEGAS

Todavía existen algunos boletos disponibles por la vía de la venta principal a través de Ticketmaster.com . Los precios de los boletos que todavía están disponibles para Real Madrid vs. Barcelona en el Allegiant Stadium de Las Vegas oscilan entre $350 y $1,000 dólares, más impuestos y tarifa de servicio.

