Es normal que al momento de elegir un destino para viajar, las personas toman en cuenta diversos factores, como los lugares ideales para visitar, el presupuesto, la cultura o simplemente el idioma. Por estas razones, algunos países se han consolidado como los más populares entre los turistas, que viajan periódicamente para disfrutar de su estadía. De hecho, muchas plataformas de viajes han enfatizado que los adultos mayores disfruten de estos recorridos con mayor calma, visitando museos, parques, monumentos, entre otros. En ese contexto, con el objetivo de que los viajes a determinados destinos sean más placenteros, un estudio sobre turismo presentó las mejores ciudades para que las personas mayores de 60 años puedan disfrutar de la mejor manera y sin preocupaciones. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DESTINOS SON LOS PREFERIDOS PARA VIAJAR POR LOS ADULTOS DE 60 AÑOS?

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), estima que para 2050 los viajes internacionales realizados por personas mayores de 60 años superarán los 2 000 millones, una cifra significativamente superior a los 593 millones registrados a finales del siglo XX. De hecho, la tendencia evidencia la creciente relevancia del turismo senior para el futuro de la industria, con Europa posicionada como uno de los destinos preferidos gracias a su riqueza cultural, histórica, urbana, entre otras. En ese sentido, te presentamos, compartido por la plataforma Viajar, las ciudades del viejo continente preferidas por los adultos mayores:

Matera (Italia) : Una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, destaca por sus barrios rupestres conocidos como “sassi”, con viviendas excavadas en la roca, iglesias subterráneas y callejones de piedra. Entre sus principales atractivos figuran la Catedral de Matera, el Museo Nazionale Ridola y los Sassi di Matera, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993.

: Una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, destaca por sus barrios rupestres conocidos como “sassi”, con viviendas excavadas en la roca, iglesias subterráneas y callejones de piedra. Entre sus principales atractivos figuran la Catedral de Matera, el Museo Nazionale Ridola y los Sassi di Matera, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. Évora (Portugal) : Ubicada a escasa distancia de Lisboa, esta ciudad amurallada de cerca de 50.000 habitantes destaca por su valioso legado histórico. Entre sus principales atractivos figuran el Templo Romano de Diana, la Iglesia de São Francisco, la Sé Catedral y la Capela dos Ossos, un singular monumento decorado con restos óseos de miles de monjes franciscanos.

: Ubicada a escasa distancia de Lisboa, esta ciudad amurallada de cerca de 50.000 habitantes destaca por su valioso legado histórico. Entre sus principales atractivos figuran el Templo Romano de Diana, la Iglesia de São Francisco, la Sé Catedral y la Capela dos Ossos, un singular monumento decorado con restos óseos de miles de monjes franciscanos. Győr (Hungría) : Ubicada en el noroeste de Hungría, entre Budapest y Viena, esta ciudad sobresale por su bien conservado casco histórico de estilo barroco, donde destacan palacios, iglesias del siglo XVII y plazas empedradas. A ello se suman altos niveles de seguridad, infraestructura moderna y un sistema de transporte público eficiente, factores que la convierten en un destino atractivo para residentes y visitantes.

: Ubicada en el noroeste de Hungría, entre Budapest y Viena, esta ciudad sobresale por su bien conservado casco histórico de estilo barroco, donde destacan palacios, iglesias del siglo XVII y plazas empedradas. A ello se suman altos niveles de seguridad, infraestructura moderna y un sistema de transporte público eficiente, factores que la convierten en un destino atractivo para residentes y visitantes. Gante (Bélgica) : Esta ciudad sobresale por su arquitectura medieval, su dinámica vida universitaria y el perfil de sus tres emblemáticas torres góticas que se alzan junto al río Leie. Entre sus principales atractivos destacan el Castillo de los Condes, la Catedral de San Bavón, que alberga el célebre retablo El Cordero Místico, y el Museo de Bellas Artes de Gante.

: Esta ciudad sobresale por su arquitectura medieval, su dinámica vida universitaria y el perfil de sus tres emblemáticas torres góticas que se alzan junto al río Leie. Entre sus principales atractivos destacan el Castillo de los Condes, la Catedral de San Bavón, que alberga el célebre retablo El Cordero Místico, y el Museo de Bellas Artes de Gante. Ronda (España): Ubicada en la serranía de Málaga, Ronda es reconocida por su emplazamiento sobre el profundo desfiladero excavado por el río Guadalevín y por la riqueza patrimonial de su casco histórico. Su principal emblema es el Puente Nuevo, al que se suman otros atractivos de gran interés, como la histórica Plaza de Toros de Ronda, considerada la más antigua de España, el Palacio de Mondragón y los Baños Árabes de Ronda.

¿CUÁNTO ES LA CANTIDAD EXACTA DE TAZAS DE CAFÉ QUE DEBEN CONSUMIR LOS ADULTOS MAYORES?

De acuerdo con la plataforma Tua Saúde, la cantidad de cafeína va a depender del tipo de café y del tamaño de la porción, es decir, medir su consumo únicamente por número de tazas puede resultar impreciso. En términos generales, una taza aporta entre 80 y 100 miligramos de cafeína, y para la mayoría de los adultos sanos se considera prudente no superar los 400 miligramos diariamente. De esta manera, basado en una investigación publicada en 2026, se llegó a la conclusión que beber moderadamente este producto no está asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares en la mayoría de los adultos, aunque la tolerancia puede variar según las características individuales.

Asimismo, otro metaanálisis compartido en 2023 encontró que consumir más de 400 miligramos de cafeína al día puede elevar la presión arterial, en especial la diastólica, por lo que superar ese límite requiere mayor precaución. No obstante, para la mayoría de los adultos, se recomienda distribuir el consumo de café a lo largo del día y ajustar la cantidad según la tolerancia individual y la ingesta de otras fuentes de cafeína, sin exceder los 400 miligramos diarios. Además, factores como un buen descanso, una presión arterial estable y un adecuado estado de salud cardiovascular son determinantes para establecer un consumo apropiado.