Por Redacción EC

Anualmente, los viajes representan instantes de tanto placer como felicidad que suelen llevarse a cabo aprovechando jornadas libres otorgadas por autoridades. En esta oportunidad, las celebraciones por Fiestas Patrias 2026 invitan a miles de peruanos a hacer una pausa de la rutina laboral o académica para descubrir diversos destinos turísticos y adentrarse en lugares llenos de historia, mientras el país conmemora un nuevo aniversario de su independencia. Frente a ello, una reconocida plataforma en línea, considerada la más grande del mundo para la reserva de pasajes de bus, reveló cuáles son los destinos turísticos preferidos por los peruanos para viajar durante los feriados patrios. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.