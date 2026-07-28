Anualmente, los viajes representan instantes de tanto placer como felicidad que suelen llevarse a cabo aprovechando jornadas libres otorgadas por autoridades. En esta oportunidad, las celebraciones por Fiestas Patrias 2026 invitan a miles de peruanos a hacer una pausa de la rutina laboral o académica para descubrir diversos destinos turísticos y adentrarse en lugares llenos de historia, mientras el país conmemora un nuevo aniversario de su independencia. Frente a ello, una reconocida plataforma en línea, considerada la más grande del mundo para la reserva de pasajes de bus, reveló cuáles son los destinos turísticos preferidos por los peruanos para viajar durante los feriados patrios. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LOS DESTINOS TURÍSTICOS PREFERIDOS POR LOS PERUANOS EN FIESTAS PATRIAS?

En una entrevista compartido por el diario Correo, Erick Moore, gerente comercial de redBus Perú, reveló que, con motivo por las celebraciones de Fiestas Patrias, entre los destinos preferidos por los peruanos para viajar destacan Huaraz, Oxapampa, Chiclayo, Arequipa y Huancayo. Asimismo, el titular de la plataforma de compra de pasajes recomendó a los viajeros que visitarán diversas ciudades del país por el feriado largo a comprar los pasajes con anticipación, comparar las opciones disponibles, revisar las opiniones de otros usuarios, llegar con tiempo al terminal y tener listo el pasaje electrónico. A continuación, estos son los cinco destinos más buscados por los usuarios:

Chiclayo : La ciudad destaca por su riqueza histórica y su reconocida gastronomía, además de albergar atractivos turísticos como el Museo Tumbas Reales de Sipán.

: La ciudad destaca por su riqueza histórica y su reconocida gastronomía, además de albergar atractivos turísticos como el Museo Tumbas Reales de Sipán. Huancayo : La capital de Junín sobresale por su riqueza cultural, sus mercados artesanales y sus paisajes andinos. Entre sus principales atractivos figuran Torre Torre y el Convento de Santa Rosa de Ocopa.

: La capital de Junín sobresale por su riqueza cultural, sus mercados artesanales y sus paisajes andinos. Entre sus principales atractivos figuran Torre Torre y el Convento de Santa Rosa de Ocopa. Huaraz : Un destino ideal para el turismo de aventura por su cercanía al Parque Nacional Huascarán, además de sus lagunas de aguas turquesa, imponentes nevados y variadas rutas de trekking.

: Un destino ideal para el turismo de aventura por su cercanía al Parque Nacional Huascarán, además de sus lagunas de aguas turquesa, imponentes nevados y variadas rutas de trekking. Arequipa : Destaca por su arquitectura colonial, su reconocida gastronomía y atractivos turísticos como el Monasterio de Santa Catalina y el Valle del Colca.

: Destaca por su arquitectura colonial, su reconocida gastronomía y atractivos turísticos como el Monasterio de Santa Catalina y el Valle del Colca. Oxapampa: Este destaca por sus paisajes naturales, su herencia austroalemana y su tradición cafetalera, características que la convierten en un destino ideal para el descanso y el turismo de naturaleza.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UN POSIBLE FERIADO LARGO ESTE 30 Y 31 DE JULIO?

En el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, el Gobierno estableció a través del Decreto Supremo n.° 075-2026-PCM que el lunes 27 de julio sea declarado como día no laborable para el sector público, por lo que, las horas no trabajadas deberán ser compensadas en los días posteriores o cuando lo disponga la entidad empleadora. En tanto, para el 28 y 29 de julio son feriados nacionales debido a la Independencia del Perú y corresponden a días de descanso remunerado obligatorio para trabajadores del sector público y privado. Sin embargo, la norma no dictamina como días inhábiles para el 30 y 31 de julio, por lo que se consideran jornadas regulares en todo el país.