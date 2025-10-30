Ha iniciado la primavera de manera oficial en Perú, y desde el Gobierno a través del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), continúa dándose a conocer información referente al clima, y sobre todo entorno a los fenómenos que terminan pronosticándose con ciertos niveles de alerta. En ese sentido, hoy llama la atención una nueva advertencia emitida por parte de dicha entidad, y esto relacionado a aviso mediante el cual se precisan detalles acerca de la ocurrencia de lluvias intensas y descenso de la temperatura alrededor de importantes regiones.

LLUVIAS INTENSAS Y DESCENSO DE TEMPERATURA PRONOSTICA EL SENAMHI PARA ESTAS REGIONES PERUANAS

De manera periódica, el Senamhi como organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), suele emitir datos relacionados a la probable ocurrencia de acontecimientos que podrían perjudicar a diversas ciudades peruanas, siendo a partir de la madrugada del lunes 27 de octubre, y hasta el jueves 30, el desarrollo previsto entorno a lluvias de moderada a fuerte intensidad, y descenso de la temperatura debido al vigésimo quinto friaje del año.

Ante lo expuesto, hoy resulta importante compartirte los detalles acerca del Aviso N° 301, y mediante el cual pasan a pronosticarse de manera preventiva, desde ráfagas de viento hasta descargas eléctricas que entre ese lapso de fechas, terminarán afectando a la costa, sierra y selva de la siguiente manera:

SIERRA

- “Se prevén precipitaciones localizadas de ligera a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y la noche.

Asimismo, se esperan granizadas en localidades situadas por encima de los 3,000 m.s.n.m., y nevadas a más de 4,000 m.s.n.m., especialmente en la sierra central y sur".

SELVA

- “Se prevén lluvias, asociadas al vigésimo quinto friaje, de moderada a extrema intensidad, principalmente en la selva alta norte y parte de la selva alta centro.

Asimismo, se esperan chubascos ligeros en el resto de la selva.

Estas lluvias están asociadas al vigésimo quinto friaje y estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento".

COSTA

- “Se prevé lloviznas ligeras y dispersas, principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, en distritos cercanos al litoral de la costa central”.

La información brindada por el Senamhi mediante dicho aviso de corto plazo, y nivel rojo, remarca en mencionar a Huánuco, Loreto y San Martín como las regiones cuyas poblaciones podrían verse afectados con la manifestación de lluvias intensas y descenso de temperatura hacia el último fin de semana de octubre 2025, siendo además Amazonas, Apurímac y Ayacucho, entre otras ciudades peruanas, aquellas que experimentarían las mismas condiciones, pero en menor medida.

EL INDECI TE BRINDA RECOMENDACIONES Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS PARA LOGRAR PROTEGERTE DE LAS LLUVIAS Y VIENTOS FUERTES

Friaje

- Usa ropa abrigadora, impermeables o paraguas para cubrirte de la lluvia y evita los cambios bruscos de temperatura.

- Intenta mantenerte seco, puesto que la humedad enfría rápidamente el cuerpo.

- No te expongas al aire frío, sobre todo si eres persona adulta mayor.

- En caso de presentar tos o problemas respiratorios, acércate al centro de salud más cercano.

- Ingerir y/o tomar bebidas tibias o calientes.

- En lo posible, procura permanecer en tu vivienda y reduce las actividades al aire libre.

- Incrementa la ingesta de alimentos y líquidos calientes que te brinden calor y energía.

Vientos fuertes

- Asegura bien los techos y vigas para evitar desprendimiento.

- Asegura los vidrios de las ventanas y cubre los puntos de entrada de aire y polvo a tu vivienda.

- Ten cuidado al utilizar lámparas o velas, ya que este fenómeno puede ocasionar su caída, y terminar provocando un incendio.

- Asegúrate de que alrededor de la vivienda no hayan quedado ramas de árboles, postes inestables u otro tipo de material que pudieran generar accidentes.

- Evitar en lo posible salir de tu vivienda.

- Si vas a viajar, infórmate de las condiciones de los vientos en el camino hacia el lugar a donde te diriges.

Lluvias

- Aléjate y no cruces zonas inundadas ni ríos, pero ante una posible inundación, resulta necesario que ganes altura.

- Ten presente que los deslizamientos, flujos de lodos y derrumbes, pueden acelerarse durante las precipitaciones intensas o continuas.

- Desconecta y aléjate de artefactos eléctricos, cortando además el suministro eléctrico si existe riesgo de que el agua ingrese a casa.