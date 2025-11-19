El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) lanzó una alerta naranja ante un episodio climático que elevará la temperatura diurna y fortalecerá vientos extremos en diversas zonas del país. El evento, que ya está en desarrollo, afectará directamente a Lima y otros departamentos de la sierra y la costa.

Las autoridades advierten que los impactos serán notorios tanto en la sensación térmica como en la radiación solar, además de influir en las actividades al aire libre. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ SEÑALA LA ALERTA NARANJA DEL SENAMHI?

El aviso meteorológico Nº 418 advierte que, desde el martes 18 hasta el jueves 20 de noviembre, se registrará un aumento notable de las temperaturas diurnas en la sierra centro y sur, junto con un calor más intenso en la costa sur.

Debido a la escasa presencia de nubes durante las horas con mayor incidencia solar, se prevé un incremento marcado de la radiación ultravioleta y una mayor sensación de bochorno. En paralelo, las tardes estarán acompañadas de ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 50 km/h en zonas expuestas.

Esta combinación obliga a evitar la exposición prolongada al sol, reforzar el uso de protector solar y limitar actividades físicas en exteriores durante el mediodía.

¿QUÉ REGIONES SE VERÁN AFECTADAS POR ESTE FENÓMENO?

El aviso meteorológico comprende un amplio sector del país y abarca 12 departamentos:

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cusco

Huancavelica

Ica

Junín

Lima

Moquegua

Puno

Tacna

En estas áreas, se prevé un mayor impacto en comunidades vulnerables y actividades como ganadería, agricultura, transporte y servicios de salud, según informa Infobae.

¿QUÉ OTROS FENÓMENOS TAMBIÉN ESTÁN BAJO AVISO?

Además del incremento de temperatura, el Senamhi emitió dos avisos adicionales de nivel naranja que refuerzan el nivel de alerta. El primero, el Aviso N.º 414, señala que entre el 17 y el 19 de noviembre se presentará un aumento importante en la velocidad del viento en la sierra centro y sur. Se esperan vientos sostenidos de alrededor de 30 km/h en la parte central de los Andes y ráfagas que podrían llegar a 38 km/h en la zona sur, con opción de alcanzar picos de 50 km/h.

El segundo aviso, el N.º 415 —vigente del 17 al 18 de noviembre— advierte precipitaciones en forma de lluvia, nieve, granizo y aguanieve en la sierra norte, centro y sur. Se contemplan acumulados de hasta 20 mm por día en la sierra norte, entre 12 y 15 mm en la región central y valores de 12 a 14 mm en la zona sur. También se prevén granizadas sobre los 2800 metros y nevadas aisladas por encima de los 3900 metros, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas cercanas a 45 km/h.

En este escenario, el Indeci recomienda asegurar ventanas, reforzar techos, revisar rutas de evacuación y garantizar la operatividad de los centros de salud. Asimismo, pide evitar el contacto con materiales peligrosos durante los vientos intensos, protegerse de infecciones respiratorias y mantenerse informado mediante los canales oficiales. El COEN continúa el monitoreo y coordina acciones con autoridades regionales y locales ante cualquier eventualidad.