En los últimos días, varios distritos de Lima Metropolitana registraron un clima más frío de lo habitual, con lloviznas y alta humedad. Esto generó que muchos se abriguen con el objetivo de evitar cualquier enfermedad respiratoria, principalmente los niños y adultos mayores. A pesar de este inusual evento, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que la capital limeña registrará altas temperaturas y con una peligrosa radiación. De esta manera, el organismo técnico especializado en el pronóstico del tiempo instó a la ciudadanía a utilizar bloqueador solar y a tomar precauciones en horas de mayor radiación UV. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ PRONOSTICÓ SENAMHI SOBRE LAS ALTAS TEMPERATURAS EN LIMA?

En medio de mañanas más frías, con lloviznas y alta humedad, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú anunció que esta semana Lima registrará altas temperaturas y una radiación ultravioleta extremadamente alta. Según el especialista del Senamhi, José Mesía, el brillo solar se presentará desde media mañana en los distritos que se encuentran más cerca al litoral, como Miraflores, Barranco, Chorrillos, San Isidro, Magdalena del Mar, Pueblo Libre y San Miguel, con valores entre 21°C y 22°C.

@senamhi_peru #Efeméride #Senamhi #Minam En el Día Internacional del Aire Puro, Senamhi te recuerda que tener un aire puro es un derecho. Y a través de nuestro servicio de vigilancia de calidad aire informamos cuando los niveles de contaminantes pueden ser peligrosos. ♬ sonido original - senamhi_peru

Por su parte, los distritos alejados al mar, como Ate, Santa Anita, La Molina y San Juan de Lurigancho, se anticipan temperaturas que oscilarán entre los 24 °C y 25 °C, con máximos que podrían llegar a 26 °C. Asimismo, el experto meteorológico indicó que la radiación UV alcanzará el nivel 14, lo que representa un riesgo para la población. Por ello, recomendó utilizar bloqueador solar entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., el horario de mayor exposición. “Vamos a tener mayor tiempo de brillo solar en comparación a días pasados”, dijo para La República.

¿CUÁNDO INICIA EL VERANO EN EL PERÚ?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó, a través de la plataforma del Estado peruano, que la primavera en nuestro país finalizará el próximo domingo 21 de diciembre de 2025 y dará paso a una de las temporadas más esperadas del año: la estación del verano, que iniciará ese mismo día a la 10:03 de la mañana. Eso no es todo, pues, es importante mencionar que las estaciones astronómicas cuentan con una duración de casi tres meses y el comienzo de cada una de ellas está determinado por los solsticios y equinoccios.

VIDEO RECOMENDADO