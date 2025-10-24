Ha iniciado la primavera de manera oficial en Perú, y desde el Gobierno a través del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), continúan brindándose los detalles entorno al clima, y sobre todo acerca de aquellos fenómenos atmosféricos que se registran con ciertos niveles de alerta. En esta ocasión, la noticia trasciende ya que hacia fines del mes de octubre, temperaturas de hasta 33 °C estarán presentándose sobre Lima y otras 16 regiones del país, siendo el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el organismo que con respecto a los pronósticos de carácter preventivo, se encarga de compartir y dirigir las mejores recomendaciones para la protección de los departamentos de posible afectación.

EL SENAMHI EMITE ALERTA NARANJA POR INCREMENTO DE TEMPERATURA EN LIMA Y ESTAS OTRAS 16 REGIONES PERUANAS

De manera periódica, el Senamhi como organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), suele emitir datos relacionados a la probable ocurrencia de acontecimientos que podrían perjudicar a diversas ciudades peruanas, siendo a partir de las 10 a.m. del viernes 24 de octubre, el inicio previsto entorno a incremento de la temperatura diurna, y “de moderada a fuerte intensidad” en Lima y otras 16 regiones pertenecientes a la sierra y costa sur.

Ante lo expuesto, hoy resulta importante compartirte los detalles acerca del Aviso N° 373 cuya duración asciende a las 37 horas, y mediante el cual también pasan a pronosticarse de manera preventiva, desde aumento de la radiación ultravioleta (UV) y “escasa nubosidad hacia el mediodía”, hasta probabilidad de la ocurrencia de “ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”, que terminarían afectando a los siguientes departamentos del país aparte de la capital:

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Huánuco

El Senamhi pronostica que Lima y otras 16 regiones de la sierra y costa sur peruana, experimentarán incremento de temperatura diurna entre la mañana del viernes 24 de octubre y medianoche del sábado 25. (Fuente: El Peruano)

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

Tacna

“El viernes 24 de octubre se prevén temperaturas máximas entre 25 °C y 33 °C en la sierra norte, entre 22 °C y 29 °C en la sierra centro y valores entre 21 °C y 30 °C en la sierra sur”, remarca el Senamhi acerca de evento atmosférico por el cual se emite alerta naranja entre las 10 de la mañana del viernes 24 de octubre, y las 11.59 p.m. del sábado 25, pronosticando además, y hacia el mes de noviembre, la presentación de lluvias, incremento de la velocidad del viento y descenso de la temperatura debido al ingreso del vigésimo cuarto friaje anual.

ESTO RECOMIENDA EL INDECI PARA PROTEGERTE DEL INCREMENTO DE TEMPERATURAS Y VIENTOS FUERTES

Vientos fuertes

- Asegura bien los techos y vigas para evitar desprendimiento.

- Asegura los vidrios de las ventanas y cubre los puntos de entrada de aire y polvo a tu vivienda.

- Ten cuidado al utilizar lámparas o velas, ya que este fenómeno puede ocasionar su caída, y terminar provocando un incendio.

- Asegúrate de que alrededor de la vivienda no hayan quedado ramas de árboles, postes inestables u otro tipo de material que pudieran generar accidentes.

- Evitar en lo posible salir de tu vivienda.

- Si vas a viajar, infórmate de las condiciones de los vientos en el camino hacia el lugar a donde te diriges.

Incremento de temperatura

- Protege tu piel con protectores o bloqueadores solares y evita exponerte a los rayos del sol.

- Usa gorros o sombreros para protegerte del sol.

- Permanece el mayor tiempo posible en espacios ventilados y a la sombra.

- Usa ropa ligera u holgada, que sea transpirable, de materiales livianos y colores claros.

- Camina siempre bajo la sombra.

- Aumenta el consumo de líquidos para mantener una hidratación adecuada.

Fuente: INDECI