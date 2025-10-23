Ha iniciado la primavera de manera oficial en Perú, y desde el Gobierno a través del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), continúan brindándose los detalles entorno al clima, y sobre todo acerca de aquellos fenómenos atmosféricos que se registran con ciertos niveles de alerta. Con respecto a esto último, ahora la noticia trasciende porque desde el 22 de octubre, el incremento de temperatura estará manifestándose sobre varias regiones del país, siendo el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el organismo que con respecto a los avisos, se encarga de compartir las mejores recomendaciones para la protección de las poblaciones afectadas.

A PARTIR DEL 22 DE OCTUBRE, EL SENAMHI PREVÉ LA MANIFESTACIÓN DE ALTAS TEMPERATURAS EN VARIAS REGIONES PERUANAS

De manera periódica, el Senamhi como organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), suele emitir datos relacionados a la probable ocurrencia de acontecimientos que podrían perjudicar a diversas ciudades peruanas, siendo a partir de las 10 a.m. del miércoles 22 de octubre, el inicio previsto entorno a incremento de la temperatura diurna, y “de ligera a moderada intensidad” en varias regiones de la selva.

Ante lo expuesto, hoy resulta importante compartirte los detalles acerca del Aviso N° 371 cuya duración asciende a las 61 horas, y mediante el cual también pasan a pronosticarse de manera preventiva, desde aumento de la radiación ultravioleta (UV) “especialmente hacia el mediodía”, hasta probabilidad de “ráfagas de viento con velocidades alrededor de los 35 km/h” que terminarán afectando a las siguientes urbes del país:

Cusco

Madre de Dios

Puno

Ucayali

Huánuco

Pasco

Junín

“El miércoles 22 de octubre, se prevén temperaturas cercanas a los 36°C en la selva centro y sur”, remarca el Senamhi acerca de evento atmosférico por el cual se emite alerta amarilla entre las 10 de la mañana de dicha jornada y las 11.59 p.m. del viernes 24 de octubre, pronosticando además, y hacia el mes de noviembre, la presentación de lluvias, incremento de la velocidad del viento y descenso de la temperatura debido al ingreso del vigésimo cuarto friaje anual.

EL INDECI TE BRINDA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES PARA CONTRARRESTAR EL INCREMENTO DE TEMPERATURA Y FRIAJE TAMBIÉN

Friaje

- Usa ropa abrigadora, impermeables o paraguas para cubrirte de la lluvia y evita los cambios bruscos de temperatura.

- Intenta mantenerte seco, puesto que la humedad enfría rápidamente el cuerpo.

- No te expongas al aire frío, sobre todo si eres persona adulta mayor.

- En caso de presentar tos o problemas respiratorios, acércate al centro de salud más cercano.

- Ingerir y/o tomar bebidas tibias o calientes.

- En lo posible, procura permanecer en tu vivienda y reduce las actividades al aire libre.

- Incrementa la ingesta de alimentos y líquidos calientes que te brinden calor y energía.

Vientos fuertes

- Asegura bien los techos y vigas para evitar desprendimiento.

- Asegura los vidrios de las ventanas y cubre los puntos de entrada de aire y polvo a tu vivienda.

- Ten cuidado al utilizar lámparas o velas, ya que este fenómeno puede ocasionar su caída, y terminar provocando un incendio.

- Asegúrate de que alrededor de la vivienda no hayan quedado ramas de árboles, postes inestables u otro tipo de material que pudieran generar accidentes.

- Evitar en lo posible salir de tu vivienda.

- Si vas a viajar, infórmate de las condiciones de los vientos en el camino hacia el lugar a donde te diriges.

Incremento de temperatura

- Protege tu piel con protectores o bloqueadores solares y evita exponerte a los rayos del sol.

- Usa gorros o sombreros para protegerte del sol.

- Permanece el mayor tiempo posible en espacios ventilados y a la sombra.

- Usa ropa ligera u holgada, que sea transpirable, de materiales livianos y colores claros.

- Camina siempre bajo la sombra.

- Aumenta el consumo de líquidos para mantener una hidratación adecuada.