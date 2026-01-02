No ha tardado mucho en llega a Latinoamérica un de las series más impactantes producidas en Estados Unidos durante el último trimestre 2025. Hablamos de “All Her Fault”. Aunque titulada “Su peor pesadilla” en castellano, esta propuesta del género thriller se las trae y a continuación pasamos a detallar los motivos.

¿DE QUÉ TRATA “ALL HER FAULT”?

Estamos ante una miniserie de ocho episodios en los que conoceremos los esposos Peter y Marissa Irvine, interpretados por Jake Lacy (“The White Lotus”) y Sarah Snook, la recordada figura del éxito de HBO MAX “Succession”.

Un día cualquiera, Marissa recibe un mensaje que le dice que “irán a recoger a su hijo” Milo (Duke McCloud) al colegio y lo llevarán donde un amiguito a pasar la tarde. En un momento de descuido, la progenitora olvida verificar el número, y cuando debe ir a recoger al niño a la casa que le indicaron, descubre que este no está.

A donde supuestamente debió recoger a Milo es la casa de la familia Kaminski, integrada por Thomas y su esposa Jenny (Dakota Fanning).

El responsable de indagar sobre el paradero de Milo es el detective Alcaras, interpretado por el reconocido actor Michael Peña.

A lo largo del argumento de esta miniserie iremos descartando, personaje a personaje, los posibles ‘cerebros’ detrás de esta oscura desaparición de un menor. Con todo el drama que algo así puede implicar.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “ALL HER FAULT”?

La miniserie creada por Peacock y Universal Studios tiene ocho episodios de 45 minutos cada uno.

Las nanas en una escena de "All her fault".

¿QUIÉNES MÁS ACTÚAN EN “ALL HER FAULT”?

Además de los actores ya mencionados, integran el elenco Jay Ellis, como el amigo y socio de Marissa, Abby Elliot como la hermana de Peter Irvine y Daniel Monks como Brian, el segundo hermano de Peter.

Kartiah Vergara es Ana García, la nana de los Irvine y Sophia Lillis como Carrie Finch, nana de los Kaminski.

Sarah Snook y Dakota Fanning en "All Her Fault".

¿DÓNDE VER “ALL HER FAULT”?

La miniserie protagonizada por Sarah Snook y Dakota Fanning tiene todos sus episodios alojados en Amazon Prime Video.