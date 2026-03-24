El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continúa este martes 24 de marzo con el ciclo de debates presidenciales rumbo a las Elecciones Generales 2026, en un evento clave para que el electorado conozca y compare las propuestas de los principales candidatos. Si quieres verlo online desde tu celular, Smart TV o laptop, América TV Go es una de las plataformas más prácticas para seguir la transmisión en directo desde cualquier punto del país.

Cabe precisar que el debate se realiza en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, sin público, pero con señal abierta a nivel nacional y distribución digital para que millones de peruanos puedan seguirlo gratis. A continuación, te explico de forma sencilla a qué hora empieza, por qué canales se verá y cómo conectarte desde América TV Go y otras alternativas oficiales.

Este 24 de marzo se realiza el segundo día del Debate Presidencial 2026 EN VIVO y EN DIRECTO. Conoce los horarios, canales de TV y señal online para seguir la cobertura completa. (Foto: Jurado Nacional de Elecciones)

Dónde ver América TV Go EN VIVO, el Debate Presidencial GRATIS y Online

América TV Go se ha consolidado como una de las plataformas de streaming más usadas para ver en vivo la señal de América Televisión, incluido el debate presidencial del JNE 2026 . Para esta jornada del 24 de marzo, la app y la versión web ofrecerán la señal en directo dentro del territorio peruano, sin costo adicional, aunque en algunos casos puede requerirse un registro básico de usuario. Cómo seguir la cobertura de hoy, 24 de marzo, a partir de las 8:00 p.m. horario peruano.

Ingresa a la web oficial de América TV Go o descarga la app desde la tienda de tu dispositivo (Android o iOS).

Crea una cuenta gratuita o inicia sesión si ya estás registrado.

En el horario del debate, busca la opción de señal “En vivo” de América Televisión y selecciónala para seguir el evento sin interrupciones.

Si cuentas con Smart TV, también puedes proyectar la señal desde tu celular mediante herramientas como Chromecast o AirPlay, lo que te permite ver el debate en pantalla grande sin necesidad de cable.

Cómo ver América TVGO EN VIVO, el Debate Presidencial desde casa

Para aprovechar al máximo la transmisión por América TV Go u otra señal online, te sugiero algunas prácticas simples que pueden marcar la diferencia:

Conéctate unos minutos antes de las 8:00 p.m. para evitar saturación o problemas de acceso de último minuto.

Si usarás datos móviles, procura estar bajo una red WiFi estable para no consumir tu plan y mantener la calidad de la imagen.

Ten a mano una libreta o tu bloc de notas en el celular para apuntar ideas clave, compromisos específicos y propuestas que quieras contrastar luego.

Revisa los horarios por país y dónde ver por TV y online el Debate Presidencial 2026 EN VIVO ONLINE este martes 24 de marzo en San Borja. (Foto: Jurado Nacional de Elecciones)

Qué otros canales de TV abierta pasan el debate presidencial 2026 en vivo

Además de América TV Go, el debate presidencial de hoy 24 de marzo se podrá ver por varios canales de señal abierta en Perú, lo que garantiza una alta cobertura nacional. Entre las principales estaciones que han anunciado la transmisión se encuentran:

TV Perú (Canal 7): señal oficial nacional del debate presidencial y canal del IRTP.

América Televisión: retransmite la señal oficial y sirve de base para América TV Go.

Latina Televisión.

Panamericana Televisión.

ATV.

Recordar que el debate es una herramienta para informarte; es decir, cada minuto que veas hoy en América TV Go, TV Perú o las plataformas oficiales del JNE se convertirá en una inversión directa en tu decisión de voto para 2026 el próximo domingo 12 de abril.