¡Atención, conductores! Estas son las vías que estarán cerradas por la Gran Parada Militar 2026 | Foto: Andina
¡Atención, conductores! Estas son las vías que estarán cerradas por la Gran Parada Militar 2026 | Foto: Andina
Por Redacción EC

La preparación para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias 2026 ya inició y las autoridades anunciaron una serie de restricciones vehiculares para facilitar el desarrollo de esta tradicional ceremonia nacional. La Municipalidad de Jesús María informó que se aplicará un cierre temporal de importantes tramos de la avenida Brasil debido a los trabajos de instalación de estructuras, escenarios y espacios destinados para el desfile oficial. Estas medidas buscan garantizar la seguridad y el orden durante una de las actividades más representativas de las celebraciones patrióticas. Además, las autoridades recomendaron a los conductores planificar sus recorridos con anticipación ante las modificaciones previstas durante las próximas semanas. Conoce qué vías serán restringidas, desde cuándo se aplicarán los cambios y qué distritos deberán tomar precauciones.

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