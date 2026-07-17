La preparación para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias 2026 ya inició y las autoridades anunciaron una serie de restricciones vehiculares para facilitar el desarrollo de esta tradicional ceremonia nacional. La Municipalidad de Jesús María informó que se aplicará un cierre temporal de importantes tramos de la avenida Brasil debido a los trabajos de instalación de estructuras, escenarios y espacios destinados para el desfile oficial. Estas medidas buscan garantizar la seguridad y el orden durante una de las actividades más representativas de las celebraciones patrióticas. Además, las autoridades recomendaron a los conductores planificar sus recorridos con anticipación ante las modificaciones previstas durante las próximas semanas. Conoce qué vías serán restringidas, desde cuándo se aplicarán los cambios y qué distritos deberán tomar precauciones.

¿QUÉ VÍAS ESTARÁN CERRADAS POR LA GRAN PARADA MILITAR 2026?

La principal vía que tendrá restricciones de tránsito será la avenida Brasil, donde se desarrollará el tradicional recorrido de las delegaciones participantes en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar. El cierre comprenderá el tramo ubicado entre la avenida De La Policía y la avenida Simón Bolívar.

Según informó la comuna de Jesús María, la interrupción vehicular se realizará debido a las labores necesarias para acondicionar la zona donde se instalarán los espacios destinados a las autoridades, invitados y asistentes al evento. Estas tareas incluyen el armado y posterior retiro de estrados, escenarios y demás estructuras vinculadas a la ceremonia.

¿DESDE CUÁNDO Y HASTA CUÁNDO SE APLICARÁN LOS CIERRES VEHICULARES?

Las restricciones en la avenida Brasil comenzarán a regir desde las primeras horas del jueves 16 de julio de 2026. El plan contempla que las labores operativas continúen hasta la tarde del martes 4 de agosto de 2026.

El cronograma establecido por las autoridades es el siguiente:

Inicio de las restricciones: jueves 16 de julio de 2026 desde las 00:01 horas.

Finalización de los trabajos y cierres: martes 4 de agosto de 2026 hasta las 15:00 horas.

Durante este periodo, los conductores deberán considerar posibles modificaciones en sus rutas habituales y prever mayores tiempos de traslado.

¿QUÉ DISTRITOS SERÁN AFECTADOS POR LAS RESTRICCIONES DE TRÁNSITO?

Las zonas que tendrán una afectación directa por estas medidas serán los distritos de Jesús María y Pueblo Libre, debido a que parte del tramo intervenido de la avenida Brasil se encuentra dentro de sus jurisdicciones.

Ante esta situación, la Municipalidad de Jesús María recomendó a los residentes, conductores particulares y usuarios del transporte público organizar sus desplazamientos con anticipación. Además, pidió utilizar las rutas alternas disponibles para reducir inconvenientes y evitar retrasos durante los días de preparación y desarrollo de la actividad, según informa Willax.

Foto referencial: ANDRÉS PAREDES / ANDRES PAREDES

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA GRAN PARADA Y EL DESFILE CÍVICO?

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar es una sola ceremonia oficial que se realiza cada 29 de julio como parte de las celebraciones por Fiestas Patrias. Esta actividad reúne dos momentos principales, los cuales tienen objetivos y participantes diferentes:

Gran Parada Militar: Es la parte dedicada al despliegue de las Fuerzas Armadas del Perú. En este segmento participan las unidades del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, con el paso de tropas, vehículos militares, equipos logísticos y exhibiciones aéreas que forman parte del homenaje por la independencia nacional.

Es la parte dedicada al despliegue de las Fuerzas Armadas del Perú. En este segmento participan las unidades del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, con el paso de tropas, vehículos militares, equipos logísticos y exhibiciones aéreas que forman parte del homenaje por la independencia nacional. Desfile Cívico: Corresponde a la participación de instituciones civiles y entidades del Estado. En esta etapa desfilan representantes de la Policía Nacional del Perú, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, instituciones educativas, personal de salud y delegaciones extranjeras invitadas para la ceremonia.

Ambos componentes forman parte del tradicional Gran Desfile y Parada Cívico Militar, una actividad que se desarrolla anualmente y que reúne a autoridades, delegaciones y ciudadanos para conmemorar la independencia del Perú.