Como todos los años, el mes de octubre se pinta de morado debido a las celebraciones por el Señor de los Milagros, donde miles de fieles acompañan a la santa imagen en procesión, siendo considerada una de las demostraciones de fe más apoteósicas y coloridas del mundo. Es así que, durante este quinto recorrido del Cristo de Pachacamilla, acompañado de cargadores, sahumadores y coros, recorrerá las principales calles de Lima desde su salida del Santuario de las Nazarenas. De esta manera, con el objetivo de que los usuarios y conductores tomen sus precauciones, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó sobre el plan de desvíos por la penúltima salida del ‘Cristo Moreno’. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES EL PLAN DE DESVÍOS POR EL QUINTO RECORRIDO DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS?

Este martes 28 de octubre a partir de las 6:00 a m. miles de personas se reunirán en los exteriores del Santuario de las Nazarenas para presenciar el quinto recorrido del Señor de los Milagros. Según el cronograma oficial de la Municipalidad de Lima, el ‘Cristo Moreno’ visitará el Hospital Arzobispo Loayza y la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. Además, pasará por las Av. Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela y Garcilaso de la Vega, los jirones Cañete, Mariano Moreno, Recuay y Loreto.

📢 Este martes 28 de octubre se aplicará un plan de desvíos por el quinto recorrido del Señor de los Milagros. pic.twitter.com/sIBVTaNOHq — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 27, 2025

De esta manera, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) anunció, a través de sus redes sociales, que el servicio del AeroDirecto Centro, el Metropolitano y los corredores Azul y Morado tendrán un desvío en su trayecto con motivo al penúltimo recorrido de la santa imagen, por lo que instó a los usuarios y conductores a que tomen sus precauciones y planifiquen su viaje con anticipación a fin de evitar molestias e inconvenientes durante el trayecto.

¿CUÁNDO ES EL ÚLTIMO RECORRIDO DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS?

Octubre es considerado por muchos como el ‘mes morado’, debido a que el Señor de los Milagros sale en procesión por las principales calles de Lima, derramando su bendición a su paso. Es así que, con motivo del último recorrido del ‘Cristo Moreno’, a través de la plataforma del Hermandad del Señor de los Milagros informó que la guardada de la sagrada imagen se llevará a cabo este sábado 1 de noviembre. En esta última fecha pasará por la Av. Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la Av. Emancipación para retornar a la Iglesia de las Nazarenas.

Por último, es importante mencionar que, durante el mes de octubre, el Santuario Monasterio del Señor de los Milagros de Nazarenas mantiene una intensa actividad litúrgica con misas programadas en distintos horarios para los fieles devotos, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Asimismo, el templo abre sus puertas a los fieles desde las 5:45 a. m. y permanece accesible hasta las 10 p. m., además de ofrecer el sacramento de la confesión a partir de las 8 a. m.