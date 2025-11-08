Hoy son diversas las carreras que puedes estudiar a nivel nacional, pero pocas mediante instituciones públicas ubicadas en esta zona puntual de Lima. A través de normativa con vigencia desde octubre 2025, finalmente se brindan los detalles entorno a la creación de universidad nacional cuya autonomía académica y administrativa le permitirá ofrecer variadas especialidades, y de manera progresiva hasta terminar de edificarse.

A TRAVÉS DE NORMATIVA PUBLICADA EN EL PERUANO, SE CREA UNIVERSIDAD NACIONAL EN LIMA OFRECIENDO VARIADAS CARRERAS

Mayores espacios y ambientes vienen implementándose para beneficio de aquellos jóvenes peruanos que ahora contarán con nueva sede de institución pública creada tras promulgación de ley a cargo del Gobierno.

A través de la Ley Nº 32471, hoy se confirma que de manera progresiva y en un plazo de cinco años, la Universidad Nacional de Ciencia, Tecnología, Humanidades y Afines de Huaycán (UNCTH), quedará instaurada ubicándose en el distrito de Ate Vitarte para brindarte la posibilidad de estudiar hasta 29 carreras profesionales.

Según lo precisan los fines propios de esta institución pública creada para construirse en el mencionado distrito limeño, la idea es “fomentar el desarrollo intelectual, social y de investigación”, y asimismo “promover la articulación interinstitucional con universidades públicas y privadas, centros de investigación y afines, nacionales e internacionales”.

“Qué bueno es volver a Huaycán después de varios años y hoy no solamente con las manos vacías, sino con la futura universidad que está destinada para ustedes cuando egresen del colegio”, refería José Jerí como presidente del Congreso, y reafirmando así su compromiso con la educación a través de la firma de autógrafa de ley que termina creando la UNCTH.

Con respecto a su implementación y licenciamiento, resulta importante destacar que proceso avanzará de manera progresiva para desarrollarse en un plazo de 5 años donde pasarán a aprobarse tanto los documentos de gestión como el régimen académico e instrumentos institucionales necesarios.

ESTAS SON LAS 29 CARRERAS QUE OFRECERÁ LA UNCTH EN ATE VITARTE