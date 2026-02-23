El verano 2026 continúa con fuerza en el Perú, registrando temperaturas que fluctúan entre los 19 °C y 29 °C, así como niveles muy altos de radiación UV en varias regiones costeras. Esta alarmante situación ha llevado a los especialistas a advertir a la población que extreme los cuidados con el fin de evitar enfermedades en la piel. Precisamente, todo indica que en los últimos días de febrero habría un aumento de la temperatura, luego de que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtiera sobre una ola de calor en diversas regiones del país, con valores que podrían alcanzar los 40 °C y afectar a miles de personas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ REGIONES DEL PERÚ ENFRENTARÍAN ALTAS TEMPERATURAS, SEGÚN EL SENAMHI?

A través del aviso meteorológico n°58, publicado en sus plataformas oficiales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú alertó a la población sobre el incremento en la temperatura diurna desde este lunes 23 al miércoles 25 de febrero en la costa peruana. Según el reporte del tiempo, en Lima oeste y Lima centro se espera valores entre 27 °C y 30 °C, mientras que en Lima este y Lima norte alrededor de 32 °C. En el caso de las regiones Lima y Áncash se prevé un clima entre 28 °C y 34 °C. Para La Libertad se estiman valores de entre 30 °C y 33 °C; en Ica, de 31 °C a 36 °C; y en Arequipa, Moquegua y Tacna, entre 28 °C y 35 °C.

📣 #Aviso #Senamhi #Minam Del 23 al 25 de febrero, se registrará el incremento de la temperatura diurna en la costa.



✅ Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de la radiación UV y ráfagas de viento.



📲 https://t.co/7PvzEIt9pH#CuidaTuPiel pic.twitter.com/jwW5FsfbNp — Senamhi (@Senamhiperu) February 22, 2026

Eso no es todo, en cuanto a Piura y Tumbes se esperan picos de hasta 37 °C; por su parte, en Lambayeque los registros llegarían a 35 °C. Además, se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, un incremento de la radiación UV y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h durante la tarde, condiciones que han llevado a calificar este evento en alerta roja. Finalmente, el Senamhi indicó que esta ola de calor se debe al aumento de la temperatura del mar y el debilitamiento de los vientos del sur. Inclusive, la mayor nubosidad nocturna y la baja ventilación elevarán las temperaturas en la noche, generando sensación de bochorno.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA PRESENCIA DEL FENÓMENO EL NIÑO COSTERO EN EL PERÚ?

En declaraciones para La República, el subdirector de Predicción Climática del Senamhi, Yuri Escajadillo, informó que, por ahora, la presencia del Fenómeno El Niño Costero se mantiene en estado de alerta, conforme a las indicaciones del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). De esta manera, implicaría que la temperatura del mar esté más cálida de lo normal entre los meses de marzo a noviembre, es decir, abarcaría las estaciones de otoño e invierno en el país. Así, el especialista indicó que, de acuerdo a los pronósticos para los próximos tres meses, se espera una temperatura más caliente; no obstante, señaló que aún se debe esperar la evolución del evento meteorológico.

Inclusive, Escajadillo confirmó que, hasta el momento, El Niño Costero se presenta como un evento débil, alcanzando un nivel moderado hacia julio. “Eso implica que vamos a tener de hecho un Niño Costero próximamente. La temperatura del mar en la franja costera presentará condiciones cálidas y, por ende, las temperaturas del aire que sentimos también mostrarán anomalías térmicas. De mantenerse este evento en el litoral costero, podríamos tener un otoño cálido e incluso un invierno cálido, aunque aún debemos observar cómo evoluciona. Cuando hay un Niño aparecen muchas opiniones personales, pero la ciudadanía debe estar atenta solo a la información especializada e institucional del país”, explicó a LR.