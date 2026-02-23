Por Redacción EC

El verano 2026 continúa con fuerza en el Perú, registrando temperaturas que fluctúan entre los 19 °C y 29 °C, así como niveles muy altos de radiación UV en varias regiones costeras. Esta alarmante situación ha llevado a los especialistas a advertir a la población que extreme los cuidados con el fin de evitar enfermedades en la piel. Precisamente, todo indica que en los últimos días de febrero habría un aumento de la temperatura, luego de que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtiera sobre una ola de calor en diversas regiones del país, con valores que podrían alcanzar los 40 °C y afectar a miles de personas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.