Durante esta época del año, el país atraviesa la temporada de primavera, lo que provoca un ligero aumento de la temperatura y una mayor presencia de brillo solar en diversas regiones. De hecho, este cambio de clima ha generado que muchos peruanos, tanto niños como adultos mayores, se vean perjudicados con enfermedades respiratorias. No obstante, en otras partes del país la situación es diferente, pues, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), varias regiones del norte y sierra peruana han sido declaradas en alerta naranja por la presencia de lluvias y granizadas, lo que provocaría bajas temperaturas. Ante ello, instaron a la población a que tomen sus precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades locales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿EN QUÉ REGIONES DEL PERÚ SE PRESENTARÍAN LLUVIAS Y GRANIZADAS, SEGÚN SENAMHI?

A través del aviso meteorológico n.° 394, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que, hasta este fin de semana, se prevé la ocurrencia de nieve, aguanieve y lluvias de moderada a fuerte intensidad en la sierra peruana. En cuanto a la sierra central, las zonas que se ubican sobre los 2800 m s. n. m. se prevé la presencia de granizo, mientras que las localidades que están por encima de los 3800 m s. n. m. esperan nevadas.

📢#Aviso #Senamhi #Minam Del 5 al 7 de noviembre, se prevé nieve, granizo, aguanieve y lluvia en la sierra.



✅Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.



📲https://t.co/TYP3JXW2pu pic.twitter.com/uXVZdQ1iYm — Senamhi (@Senamhiperu) November 3, 2025

Así, estas precipitaciones estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 40 km/h. Del mismo modo, se anticipa un aumento de la nubosidad durante la tarde y la noche, así como lluvias ligeras y dispersas en sectores de la costa norte. Las regiones posiblemente afectadas son las zonas altas de Piura, Cajamarca, Amazonas y La Libertad, así como las áreas de Áncash, Lima, Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho. Por lo tanto, el Senamhi recomendó a los ciudadanos a tener su mochila de emergencia y seguir las rutas de evacuación.

Por último, en una entrevista para Exitosa, el meteorólogo Nelson Quispe anunció que, debido al registro de precipitaciones en varias partes del país, descarta la presencia de un fenómeno El Niño o La Niña para este verano. “No hay un indicio que mencione que sea un evento El Niño o La Niña. El último comunicado del ENFEN mantiene condiciones neutrales hacia el verano”, explicó.

¿CUÁNDO INICIA EL VERANO 2025 EN EL PERÚ?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó, a través de la plataforma del Estado peruano, que la primavera en nuestro país finalizará el próximo domingo 21 de diciembre de 2025 y dará paso a una de las temporadas más esperadas del año: la estación del verano, que iniciará ese mismo día a la 10:03 de la mañana. Eso no es todo, pues, es importante mencionar que las estaciones astronómicas cuentan con una duración de casi tres meses y el comienzo de cada una de ellas está determinado por los solsticios y equinoccios.