A poco de que se inicie oficialmente la estación del verano en el Perú, donde los días son más largos, hay mayor exposición solar y se percibe una intensa sensación de calor, la población ha experimentado ciertos cambios en el clima. Sin embargo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que varias regiones de la costa peruana registrarán intensos vientos y lluvias este fin de semana. Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) instó a la ciudadanía a que tomen sus precauciones con el objetivo de salvaguardar su integridad ante la presencia de este fenómeno climatológico en las zonas alertadas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ REGIONES DEL PERÚ REGISTRARÁN FUERTES VIENTOS, SEGÚN SENAMHI?

A través del aviso meteorológico n.º 453 en sus plataformas oficiales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología anunció que varias regiones del país registrarán fuertes vientos acompañado de neblina y lluvia, consideradas de ligera a moderada intensidad, entre el sábado 20 y lunes 22 de diciembre. Según el Senamhi, este evento generará el levantamiento de polvo y arena, provocando la reducción de la visibilidad en las zonas afectadas. Eso no es todo, ya que también se prevé la presencia de lloviznas y neblina durante la madrugada y en las primeras horas del día en algunas partes de la costa peruana.

Así, las regiones posiblemente perjudicadas por la llegada de este evento son Áncash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura. Por otro lado, mediante el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomendó a las autoridades locales y a la ciudadanía a que tomen sus precauciones como, por ejemplo, a revisar las rutas de evacuación, la disponibilidad de los centros de salud, comisarias y más, ante cualquier emergencia. Mientras que, el Senamhi recomendó a reforzar techos y ventanas, así como reportar a las autoridades correspondientes la presencia de postes o árboles inclinados en la vía pública.

¿CUÁNDO INICIA EL VERANO 2025 EN EL PERÚ?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó, a través de la plataforma del Estado peruano, que la primavera en nuestro país finalizará este domingo 21 de diciembre de 2025 y dará paso a una de las temporadas más esperadas del año: la estación del verano, que iniciará ese mismo día a la 10:03 de la mañana. Eso no es todo, pues es importante mencionar que las estaciones astronómicas cuentan con una duración de casi tres meses y el comienzo de cada una de ellas está determinado por los solsticios y equinoccios.