El sur del Perú se prepara para una fecha distinta este lunes. El 1 de septiembre ha sido declarado feriado regional en Tacna, una fecha no laborable y compensable para los trabajadores del sector público, según lo establece una ordenanza emitida por el gobierno regional. La medida forma parte de los festejos oficiales por la histórica reinserción de Tacna al territorio nacional. A continuación, te contamos todos los detalles.

La decisión forma parte de las actividades conmemorativas por el Centenario de la Reincorporación de la Provincia de Tarata al Perú, efeméride que será celebrada oficialmente en 2025. La disposición fue establecida a través de una ordenanza regional, publicada por el Gobierno Regional de Tacna en el diario El Peruano, lo que le otorga validez legal a la jornada no laborable en la región.

¿Para quiénes aplica el feriado de este 1 de septiembre?

Este feriado regional será de disfrute específico para el personal que labora en entidades públicas dentro de dicha región. Su alcance no se extiende a otras regiones del país, por lo que los trabajadores del sector público en otros departamentos deberán cumplir con su jornada habitual.

La Ordenanza Regional N° 012-2025-CR/GOB.REG.TACNA establece que este feriado no laborable será compensable, por lo que los empleados públicos deberán recuperar el tiempo perdido de acuerdo a las normas que disponga cada organismo donde trabajan.

Este feriado regional será de disfrute exclusivo para el personal que labora en entidades públicas dentro del departamento de Tacna. (Foto: El Peruano)

Esta es la diferencia entre un día no laborable y feriado en el Perú

Las leyes en Perú empezaron a calendarizar los feriados desde 1991, y los días no laborables según decretos supremos como el 011 de 2024, estando ambos conceptos destinados a beneficiar a los trabajadores del sector público y también privado, pero con variaciones entre sí de acuerdo a lo establecido también por el Decreto Legislativo 713.

Teniendo en cuenta ambos términos, podemos definir que la diferencia entre ambos radica en que el primero de los mencionados corresponde a fechas festivas celebradas anualmente bajo normativa, y terminan convirtiéndose en un derecho al descanso remunerado, mientras el segundo forma parte de disposiciones gubernamentales establecidas para favorecer a instituciones del Estado, y deben ser compensadas en días inmediatos posteriores al goce de la jornada puntual.

La finalidad de decretar los días no laborables compensables, según el Decreto Supremo (DS) 011, tiene por objetivo el de fomentar el turismo interno, y en la mayoría de los casos construir un puente festivo que signifique mayor impacto en la promoción de la actividad turística y receptiva.

En tanto, los feriados nacionales calendarizados son fijados con anticipación y forman parte de un cronograma establecido para el descanso de los trabajadores como un derecho laboral.

Cuáles son las características de un día feriado en Perú

El significado concreto de la palabra feriado es día no laborable por festividad oficial.

Basándonos en el término puntual, un feriado es un día de descanso dirigido para el trabajador público y privado, y debe ser retribuido por el empleador con la remuneración ordinaria del equivalente al día laborado.

Las conmemoraciones o celebraciones oficiales suelen ser festividades asociadas a acontecimientos históricos, populares, religiosos, y clásicos como por ejemplo la Navidad de todos los 25 de diciembre.

El feriado es un derecho laboral, pero si por motivos consensuados con el empleador, el trabajador labora en el día que debió descansar, deberá recibir a fin de mes el valor del día más una sobretasa del 100% / Este cómputo es llamado como la triple remuneración diaria.