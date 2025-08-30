Lima Este, y más puntualmente San Juan de Lurigancho (SJL), hoy se alista para albergar un nuevo centro comercial tras la inauguración del Mall Aventura a fines del 2023. Desde hace varios meses vienen dándose a conocer detalles más precisos acerca de lo que precisamente plantea inaugurarse sobre terreno puntual ubicado en el distrito más poblado de la capital, beneficiando así a peruanos de todas las edades e interconectando a la ciudad gracias a estratégica cercanía con conocido medio de transporte.

¿CUÁL ES LA UBICACIÓN CONFIRMADA DONDE ESTARÁ INAUGURÁNDOSE EL NUEVO CENTRO COMERCIAL DE SJL?

La capital del Perú hoy concentra a gran porcentaje poblacional, y por ende requiere de mayores espacios e infraestructura para el desarrollo de diversas actividades, siendo centro comercial proyectado para construirse en SJL, el mismo que conectará a los visitantes con una de las 26 estaciones habilitadas mediante la Línea 1 del Metro de Lima.

De acuerdo a información referida por Manfred Paulmann, presidente del directorio de Cencosud Shopping, y recogidas por medios especializados como Perú Retail, hacia fines del 2025 el distrito limeño que acoge a más de 1 millón de habitantes, tendrá la posibilidad de disfrutar de las instalaciones del segundo mall inaugurado tras lanzamiento del Mall Aventura, y en el mismo lugar donde actualmente funciona el Metro La Hacienda aperturado durante mediados de junio de 2010.

Sumado a esta noticia vinculada al denominado Cenco Malls en SJL, se puede precisar que la ubicación del referido centro comercial brindará estratégicamente conexión con la Estación Los Jardines de la Línea 1 situada en la cuadra 33 de la Av. Próceres de la Independencia, sirviendo de esta forma como importante medio de transporte a través de tren eléctrico que abarca distritos desde Lima Sur.

Un nuevo Cenco Mall pasará a inaugurarse en San Juan de Lurigancho, y sobre el terreno donde funcionaba el conocido Metro La Hacienda. (Fuente: ACCEP)

Según la información compartida por la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), la inversión para llevarse a cabo e inaugurarlo a fines de 2025, asciende a unos 230 millones de dólares necesarios con la finalidad de construir 7 niveles con una superficie arrendable de aproximadamente 107 mil m2.

Cabe recordar con respecto al lugar del proyecto, que este gran centro comercial a cargo de Cenco Malls, hoy se encuentra en la intersección de las avenidas Próceres de la Independencia y Jardines Este que precisamente incluye de manera estratégica, una conexión directa con la Línea 1 del Metro de Lima.

ESTOS SON LOS AMBIENTES QUE TENDRÍA EL NUEVO CENTRO COMERCIAL EN SJL