El inicio del verano se hará sentir con intensidad este fin de semana, cuando varias zonas del país registren un marcado incremento de las temperaturas, acompañado de vientos moderados y altos niveles de radiación solar, de acuerdo con un aviso emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

El fenómeno pronosticado afectará principalmente a la sierra y la costa norte, con valores que podrían llegar hasta los 36 °C. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ ADVIERTE EL SENAMHI?

El Senamhi alertó sobre un evento meteorológico que provocará un incremento significativo de las temperaturas máximas en diversas zonas del país, principalmente en la sierra y la costa norte.

Este escenario estará acompañado por ráfagas de viento de aproximadamente 45 km/h y que se intensificarán durante las horas de la tarde, así como por una reducción de la nubosidad al mediodía, lo que favorecerá una mayor radiación ultravioleta.

El aviso tiene nivel naranja y estará vigente desde la mañana de este viernes 26 de diciembre hasta la noche del domingo 28.

Verano. (Foto: Andina)

¿QUÉ REGIONES SE VERÁN AFECTADAS?

El aviso incluye a 16 regiones del país, ubicadas en la sierra y la costa norte. Estas son:

Amazonas

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Pasco

Piura

Tumbes

¿QUÉ TEMPERATURAS SE ESPERAN DURANTE EL FIN DE SEMANA?

Los valores máximos variarán según la zona geográfica y podrían alcanzar niveles elevados para la temporada.

Sierra norte: entre 19 °C y 36 °C.

Sierra centro: entre 13 °C y 31 °C.

Sierra sur: entre 13 °C y 30 °C.

Costa norte: entre 30 °C y 36 °C.

Para el domingo, las temperaturas seguirán siendo altas, aunque con alerta amarilla, lo que indica condiciones habituales para estas regiones, según recoge el diario La República.

Verano en el Perú. | Foto: GEC

¿QUÉ RECOMIENDA EL SENAMHI A LA POBLACIÓN?

Ante este escenario, la entidad exhorta a tomar precauciones para reducir riesgos a la salud y la seguridad.

Evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo al mediodía.

Protegerse de la radiación ultravioleta con bloqueador, gorros y ropa adecuada.

Mantenerse atentos a posibles ráfagas de viento que puedan generar situaciones peligrosas.

Seguir únicamente la información y comunicados oficiales del Senamhi.

Foto: Andina

¿QUÉ SEÑALAN LOS NIVELES DE ALERTA DE SENAMHI?

Senamhi explica que el nivel de alerta de color amarillo sugiere que puede ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos en una zona que, sin embargo, son normales en ella. De todas maneras, para esta alerta la institución recomienda mantenerse al corriente del desarrollo de la situación meteorológica y ser prudente si se realiza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo.

Respecto al color naranja, la entidad explica este nivel de alerta pronostica fenómenos meteorológicos peligrosos, por lo que recomienda mantenerse al corriente del desarrollo de la situación y cumplir con los consejos e instrucciones dados por las autoridades.

Por último está el color rojo, el cual predice fenómenos meteorológicos de gran magnitud. Para este nivel, Senamhi recomienda ser extremadamente precavido, y cumplir con las mismas sugerencias de la alerta naranja.

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente que tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).