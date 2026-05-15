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¿Calor extremo en la noche? Estas zonas del Perú están en riesgo naranja, según Senamhi | Foto: Pexels
¿Calor extremo en la noche? Estas zonas del Perú están en riesgo naranja, según Senamhi | Foto: Pexels
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha lanzado una alerta ante un notable incremento de las temperaturas que afectará a la costa y la sierra durante este fin de semana. La entidad señaló que este fenómeno provocará una mayor sensación de calor, elevados índices de radiación ultravioleta y ráfagas de viento, condiciones que afectarían principalmente durante las horas de la tarde y noche. Además, la escasa presencia de nubosidad favorecería un aumento considerable de las temperaturas en diferentes localidades, motivo por el cual algunas zonas fueron colocadas bajo nivel de peligro naranja. Descubre cuáles son las regiones incluidas en la alerta y qué recomendaciones emitió el Senamhi para evitar riesgos ante este fenómeno climático.

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