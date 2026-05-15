El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha lanzado una alerta ante un notable incremento de las temperaturas que afectará a la costa y la sierra durante este fin de semana. La entidad señaló que este fenómeno provocará una mayor sensación de calor, elevados índices de radiación ultravioleta y ráfagas de viento, condiciones que afectarían principalmente durante las horas de la tarde y noche. Además, la escasa presencia de nubosidad favorecería un aumento considerable de las temperaturas en diferentes localidades, motivo por el cual algunas zonas fueron colocadas bajo nivel de peligro naranja. Descubre cuáles son las regiones incluidas en la alerta y qué recomendaciones emitió el Senamhi para evitar riesgos ante este fenómeno climático.

¿QUÉ LOCALIDADES SE ENCUENTRAN BAJO EL NIVEL DE RIESGO NARANJA?

El organismo meteorológico ha puesto en vigilancia especial a diversas zonas donde el clima podría volverse peligroso. Las provincias que deben extremar cuidados son las siguientes:

Barranca

Cajatambo

Canta

Cañete

Huaral

Huarochirí

Huaura

Lima

Oyón

Yauyos

Foto: Difusión

¿CUÁL ES EL PRONÓSTICO TÉRMICO PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS?

Durante el periodo comprendido entre el 15 y el 17 de mayo, se anticipan picos de calor diferenciados por geografía. En la zona costera central, el termómetro se ubicará entre los 24 °C y 29 °C. En lo que respecta a la sierra norte y centro, las temperaturas se moverán en un rango de 20 °C a 30 °C, mientras que en algunas localidades de la sierra sur el calor también podría llegar a los 30 °C.

¿QUÉ FACTORES ADICIONALES COMPLICARÁN EL CLIMA ESTE FIN DE SEMANA?

Más allá del calor seco, la falta de nubes provocará que la radiación UV sea mucho más agresiva, incrementando la vulnerabilidad de la piel y los ojos. A esto se suma que, durante las últimas horas de la tarde, se prevén corrientes de aire repentinas que alcanzarán velocidades de 35 kilómetros por hora, lo que podría generar una dinámica climática inestable en las provincias afectadas, según informa La República.

¿QUÉ RECOMENDACIONES BRINDÓ EL SENAMHI A LA POBLACIÓN?

Ante el incremento de calor y la fuerte radiación ultravioleta, el Senamhi pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los reportes oficiales sobre el clima. Asimismo, recomendó evitar exposiciones prolongadas al sol durante las horas de mayor intensidad solar y seguir las indicaciones emitidas por las autoridades de salud y defensa civil.

La entidad también sugirió tomar precauciones al momento de realizar actividades al aire libre para reducir riesgos asociados a las altas temperaturas.

¿QUÉ SEÑALAN LOS NIVELES DE ALERTA DE SENAMHI?

Senamhi explica que el nivel de alerta de color amarillo sugiere que puede ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos en una zona que, sin embargo, son normales en ella. De todas maneras, para esta alerta la institución recomienda mantenerse al corriente del desarrollo de la situación meteorológica y ser prudente si se realiza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo.

Respecto al color naranja, la entidad explica este nivel de alerta pronostica fenómenos meteorológicos peligrosos, por lo que recomienda mantenerse al corriente del desarrollo de la situación y cumplir con los consejos e instrucciones dados por las autoridades.

Por último está el color rojo, el cual predice fenómenos meteorológicos de gran magnitud. Para este nivel, Senamhi recomienda ser extremadamente precavido, y cumplir con las mismas sugerencias de la alerta naranja.

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

VÍDEO RECOMENDADO: