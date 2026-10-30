El Castillo de Chancay celebrará Halloween por todo lo alto | Foto: Difusión
El Castillo de Chancay celebrará Halloween por todo lo alto | Foto: Difusión
Por Redacción EC

En el marco de las celebraciones por Halloween, el Castillo de Chancay invita a las familias a disfrutar de una experiencia llena de diversión y fantasía con una promoción especial que permitirá el ingreso gratuito de niños de hasta 12 años que visiten el recinto disfrazados el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

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