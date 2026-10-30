En el marco de las celebraciones por Halloween, el Castillo de Chancay invita a las familias a disfrutar de una experiencia llena de diversión y fantasía con una promoción especial que permitirá el ingreso gratuito de niños de hasta 12 años que visiten el recinto disfrazados el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

La iniciativa busca fomentar las visitas familiares y brindar a los más pequeños la oportunidad de vivir una experiencia diferente en uno de los principales atractivos del Perú.

Para acceder a este beneficio, los menores deberán presentarse con un disfraz completo, presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) en boletería e ingresar dentro del horario de atención de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Durante estas fechas, el Castillo de Chancay se transforma en un escenario lleno de fantasía, donde cada rincón contará una historia distinta. Los asistentes podrán disfrutar de presentaciones artísticas, concursos de disfraces, zonas temáticas y muchas sorpresas más.

Como parte de la celebración, el Castillo presenta tres tours temáticos que transportan a los visitantes a distintas historias llenas de aventura:

Exploradores del Mundo: una travesía de descubrimientos, culturas antiguas y secretos escondidos entre los muros del castillo.

Viajeros del Tiempo: un recorrido donde los visitantes cruzarán distintas épocas y se encontrarán con fósiles jurásicos.

Guardianes del Rey: una aventura que combina valor, lealtad y misterio en los pasadizos del castillo.

Para los más valientes, la Casa del Terror será una de las experiencias más esperadas de esta temporada. Entre luces tenues, efectos especiales y pasadizos llenos de suspenso, los visitantes podrán vivir una aventura inmersiva que despertará todos sus sentidos.Si deseas extender tu visita y vivir una experiencia completa, puedes hospedarte en los hoteles Camelot y Madre Perla, ubicados dentro del Castillo de Chancay. Ambos ofrecen cómodas habitaciones con vistas privilegiadas y ambientes temáticos que complementan la magia del lugar.

Además, podrás acceder a paquetes especiales que incluyen alojamiento, tours y acceso a las principales atracciones del castillo, ideales para disfrutar de un fin de semana inolvidable.

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