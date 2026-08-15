El Día del Niño 2026 se celebrará este domingo 16 de agosto con distintas alternativas para compartir en familia y disfrutar de actividades. En Lima se han preparado propuestas que incluyen espectáculos, naturaleza, juegos, experiencias culturales y encuentros educativos. Desde parques y espacios naturales hasta recintos turísticos y compañías de bomberos, existen opciones para organizar una salida diferente y aprovechar el fin de semana con propuestas para edades y gustos. A continuación, te contamos en esta nota cuáles son los principales eventos, dónde se realizarán y qué actividades podrás encontrar para vivir una jornada especial con la familia, sin necesidad de realizar grandes gastos y aprovechando las opciones disponibles.

¿QUÉ EVENTOS GRATUITOS PUEDES DISFRUTAR ESTE DOMINGO?

Semana del Niño en Pantanos de Villa

El Humedal Pantanos de Villa, administrado por PROHVILLA, ofrece una programación especial hasta el domingo 16 de agosto. Los menores de 12 años pueden ingresar sin costo al presentar su DNI. El lugar permite realizar paseos en catamarán, bote, pedalón y kayak. El sábado 15 habrá cine al aire libre desde las 3:00 pm, mientras que el domingo 16 se desarrollarán el Show de Tachuris y un bingo de aves desde las 2:00 pm.

Actividades en el Centro Histórico de Lima

La celebración también llegará al Centro Histórico. Este sábado 15, desde las 3:00 pm, la Plazuela del Teatro Segura será escenario de una actividad organizada por la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima. Sacite Perú estará a cargo de una propuesta con animación, números circenses y payasos.

Día del Niño en la Plazuela del Teatro Segura. | Foto: Municipalidad de Lima

Día del Niño en el Circuito Mágico del Agua

El domingo 16, el Circuito Mágico del Agua tendrá actividades entre las 4:00 pm y las 7:00 pm, frente a la Fuente de la Fantasía. El programa contempla Bailetón Kids, búsqueda del tesoro, un espectáculo mágico de Aventuras School con la profesora Rocío Montalvo y un show central de Yulimania – Eventos & Catering. También habrá caritas pintadas y dinámicas recreativas para compartir entre padres, hijos y otros familiares.

Jornadas con los Bomberos Voluntarios

Los niños podrán conocer más sobre el trabajo de los bomberos en actividades programadas por las compañías Los Olivos N.º 161 y La Molina N.º 96 “Andrés Avelino Cáceres”. Ambas prepararon para el domingo 16 encuentros gratuitos con juegos y ejercicios simulados.

Castillo de Chancay con ingreso gratuito

Otra alternativa se encuentra en el Castillo de Chancay, que permitirá el ingreso gratuito de niños de 3 a 12 años durante el sábado 15 y domingo 16 de agosto. Allí podrán conocer el Bosque de Espejos, disfrutar de caritas pintadas, espectáculos infantiles y recorridos temáticos.

Parque de las Leyendas con descuentos

Aunque esta opción no es gratuita, el Parque de las Leyendas ofrece entradas a mitad de precio para niños de 3 a 12 años hasta el 31 de agosto, en San Miguel y Huachipa. El domingo 16, de 12 pm a 5 pm, la sede de San Miguel tendrá pasacalle, batucada, desfile de animadoras y un espectáculo infantil de 3 horas. Por otro lado, la sede de Huachipa presentará el show interactivo “Feliz Día del Niño” de 3:30 pm a 4:30 pm, que ofrecerá actividades pensadas para los pequeños, según informa Infobae.

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