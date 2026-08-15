Celebra el Día del Niño 2026: conoce los eventos gratuitos para disfrutar en familia este domingo | Foto: Andina
Celebra el Día del Niño 2026: conoce los eventos gratuitos para disfrutar en familia este domingo | Foto: Andina
Por Redacción EC

El Día del Niño 2026 se celebrará este domingo 16 de agosto con distintas alternativas para compartir en familia y disfrutar de actividades. En Lima se han preparado propuestas que incluyen espectáculos, naturaleza, juegos, experiencias culturales y encuentros educativos. Desde parques y espacios naturales hasta recintos turísticos y compañías de bomberos, existen opciones para organizar una salida diferente y aprovechar el fin de semana con propuestas para edades y gustos. A continuación, te contamos en esta nota cuáles son los principales eventos, dónde se realizarán y qué actividades podrás encontrar para vivir una jornada especial con la familia, sin necesidad de realizar grandes gastos y aprovechando las opciones disponibles.

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