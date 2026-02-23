En el Perú, el cáncer continúa diagnosticándose demasiado tarde, lo que provoca que muchas personas fallezcan cada año a causa de esta terrible enfermedad. De hecho, más del 70 % de los casos se detectan en etapas avanzadas, lo que podría deberse a barreras económicas, geográficas y culturales. En ese contexto, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció una buena noticia para la población: una nueva campaña gratuita de despistaje de cáncer a nivel nacional. Esta necesaria medida permitirá que la ciudadanía, sin distinción de edad ni sexo, pueda acceder a un servicio oncológico para detectar oportunamente las cinco neoplasias más comunes en el país. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿DÓNDE SE REALIZA LA CAMPAÑA GRATUITA DE DESPISTAJE DE CÁNCER?

De acuerdo con información del Gobierno, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer (Dpcan), anunció una nueva campaña nacional gratuita denominada “El cáncer no avisa”, con el objetivo de realizar tamizajes de cáncer en la población y fomentar así la prevención de esta enfermedad. Para acceder a este servicio oncológico, que estará disponible hasta el sábado 28 de febrero de 2026, cualquier persona podrá acudir al establecimiento de salud más cercano portando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) sin importar el tipo de seguro que tengan al momento de atenderse. Eso no es todo, el Minsa también indicó que se brindará consejería personalizada por parte de los profesionales a los pacientes para que puedan detectar el cáncer a tiempo. De esta manera, los exámenes clínicos que se realizarán en los hospitales estarán orientados a detectar los tipos de neoplasia más comunes en el país:

Cáncer de cuello uterino (mujeres entre 25 a 64 años) : prueba molecular de VPH, PAP e IVA.

: prueba molecular de VPH, PAP e IVA. Cáncer de mama (mujeres entre 40 a 69 años) : mamografía bilateral.

: mamografía bilateral. Cáncer de próstata (hombres entre 50 a 75 años) : prueba de PSA para hombres.

: prueba de PSA para hombres. Cáncer de colon y recto (hombres y mujeres entre 50 a 75 años) : test de sangre oculta en heces.

: test de sangre oculta en heces. Cáncer de piel (hombres y mujeres entre 18 a 70 años): examen clínico especializado.

@minsaperu Silvia pasó de cuidar a otros a cuidar de sí misma, tras su diagnóstico de cáncer. Hoy, desde su experiencia como profesional y paciente, comparte un mensaje poderoso: la detección temprana puede marcar la diferencia. 🔍🩷 #SaludEsAmor ♬ sonido original - Minsa Perú

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA INFECCIÓN URINARIA EN EL VERANO?

Generalmente, con la llegada del verano, muchos peruanos acuden a las playas con la intención de pasar un momento agradable, sin imaginar que, si no se toman las medidas adecuadas, ello podría tener graves consecuencias para la salud. Y es que, según información de EsSalud, las infecciones urinarias se vuelven cada vez más frecuentes durante esta estación, debido a las altas temperaturas, la humedad, la higiene y la deshidratación, generando la proliferación de bacterias en las vías urinarias Por lo general, esta infección es más común en mujeres (por su anatomía), siendo uno de los principales síntomas el ardor al orinar, dolor lumbar, fiebre y náuseas.

De hecho, esta enfermedad infecciosa puede propagarse hacia los riñones y desencadenar una pielonefritis, una complicación grave que demanda atención médica inmediata y que podría llegar hasta la muerte. Por su parte, la uróloga del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Linares Vega, enfatizó en que es indispensable no tener por mucho tiempo la ropa de baño mojada o húmeda, a fin de evitar el incremento de bacterias en la zona. Así, la especialista recomendó usar ropa interior de algodón, ducharse, evitar prendas ajustadas, no retener la orina por períodos prolongados y, principalmente, cambiarse de ropa inmediatamente después de salir de la playa o la piscina.