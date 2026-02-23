Por Redacción EC

En el Perú, el cáncer continúa diagnosticándose demasiado tarde, lo que provoca que muchas personas fallezcan cada año a causa de esta terrible enfermedad. De hecho, más del 70 % de los casos se detectan en etapas avanzadas, lo que podría deberse a barreras económicas, geográficas y culturales. En ese contexto, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció una buena noticia para la población: una nueva campaña gratuita de despistaje de cáncer a nivel nacional. Esta necesaria medida permitirá que la ciudadanía, sin distinción de edad ni sexo, pueda acceder a un servicio oncológico para detectar oportunamente las cinco neoplasias más comunes en el país. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.