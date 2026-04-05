La Semana Santa 2026, una de las festividades religiosas más esperadas por miles de personas en el mundo, representa para muchos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, lo cual simboliza la redención de los pecados y la esperanza de la vida eterna. Generalmente, durante la “Semana Mayor” en Perú, se llevan a cabo procesiones, el Vía Crucis, comidas típicas, la visita a las siete iglesias y, además, algunas personas optan por abstenerse de consumir carne roja en determinados días. Asimismo, existe otro grupo que opta por escaparse de la rutina académica o laboral dirigiéndose a los destinos turísticos más populares del país, mientras que otros peruanos se quedan en casa disfrutando de la programación que los canales de televisión brindan durante estas fechas religiosas. En ese contexto, como es costumbre cada año, se presenta como una de las grandes alternativas una producción que ha traspasado generaciones: Ben-Hur. Sin embargo, esta vez será diferente debido a que se reestrenará en los principales cines del país. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿EN QUÉ CINES VER EL REESTRENO DE BEN-HUR POR SEMANA SANTA 2026?

Es habitual que durante la Semana Santa las personas viajen a distintas partes del país para vivir las tradiciones propias de esta celebración, mientras que otros prefieren quedarse en casa junto a sus seres queridos. Por ello, en esta oportunidad, la película Ben-Hur, estrenada en 1959 y dirigida por William Wyler, volverá a las principales salas de cine del país este jueves 2 de abril como parte de la cartelera que conmemora estas fiestas religiosas.

De acuerdo con sus plataformas oficiales, esta producción estará disponible en cines como Cineplanet, Cinestar y Cinemark, tanto en Lima como en otras regiones del país. Así, se recomienda que los usuarios estén atentos al cronograma de funciones de la película debido a que podría variar. Es importante mencionar que, Ben-Hur es considerada una de las mayores producciones del séptimo arte, pues marcó un hito al obtener 11 premios Oscar tras su estreno, estableciendo un récord para su época y la industria.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE CADA JORNADA DE LA SEMANA SANTA 2026?

La diversidad cultural de Perú se refleja en las distintas formas en que se conmemora la Semana Santa en diversas regiones del país. Por ejemplo, en varias ciudades de Ayacucho se realizan procesiones y coloridas alfombras de flores, lo que atrae a miles de turistas cada año. Mientras que en Cusco destaca por la procesión del Señor de los Temblores, que junto a sus fieles devotos recorren las principales calles. En el caso de Lima, los ciudadanos tienen como tradición visitar las iglesias, realizar misas, entre otras actividades. En ese sentido, te presentamos el significado de esta festividad religiosa: