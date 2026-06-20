Resumen

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¿Cómo influyen el Anticiclón del Pacífico Sur y el Fenómeno El Niño en las últimas lluvias registradas en Lima? | Foto: Andina
¿Cómo influyen el Anticiclón del Pacífico Sur y el Fenómeno El Niño en las últimas lluvias registradas en Lima? | Foto: Andina
Por Redacción EC

La capital peruana ha experimentado recientemente un episodio climático inusual que ha sorprendido a sus habitantes: una serie de lluvias intermitentes durante el viernes 19 de junio, a pocos días de que empiece oficialmente la temporada de invierno. Este fenómeno, que se prolongó desde la madrugada hasta la tarde, no fue producto del azar, sino la consecuencia de una compleja interacción entre factores marinos y atmosféricos. Mientras la ciudad se prepara para un invierno marcado por la incertidumbre climática, resulta fundamental comprender qué fuerzas de la naturaleza han propiciado este cambio en el comportamiento habitual de la costa peruana y cómo estas condiciones perfilan el panorama meteorológico que enfrentarán los limeños en los próximos meses.

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