La capital peruana ha experimentado recientemente un episodio climático inusual que ha sorprendido a sus habitantes: una serie de lluvias intermitentes durante el viernes 19 de junio, a pocos días de que empiece oficialmente la temporada de invierno. Este fenómeno, que se prolongó desde la madrugada hasta la tarde, no fue producto del azar, sino la consecuencia de una compleja interacción entre factores marinos y atmosféricos. Mientras la ciudad se prepara para un invierno marcado por la incertidumbre climática, resulta fundamental comprender qué fuerzas de la naturaleza han propiciado este cambio en el comportamiento habitual de la costa peruana y cómo estas condiciones perfilan el panorama meteorológico que enfrentarán los limeños en los próximos meses.

¿QUÉ PROVOCÓ LAS RECIENTES PRECIPITACIONES EN LA CAPITAL?

El singular episodio de lluvias que mojó las avenidas de Lima se explica por un choque de condiciones opuestas en el ambiente. Por un lado, la temperatura del mar se encuentra inusualmente cálida, alcanzando los 24°C, lo cual es una característica típica de la presencia del Fenómeno El Niño. Por otro lado, la llegada de masas de aire frío provenientes del Anticiclón del Pacífico Sur —un sistema de alta presión que normalmente domina nuestras costas— interactuó con este aire cálido y húmedo sobre el litoral. Esta colisión generó la inestabilidad necesaria para que se formaran estas lluvias intermitentes, las cuales no fueron simples lloviznas, ya que, como destacó el especialista Abraham Levy, las gotas presentaron un tamaño considerable, afectando a múltiples distritos desde la costa hasta zonas más alejadas como Comas o La Molina.

(Foto: X/Senamhi)

¿CÓMO SERÁ EL INVIERNO QUE SE AVECINA PARA LIMA?

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), este año el invierno se comportará de manera poco común. La influencia persistente de aguas calientes debido al El Niño Costero mantendrá temperaturas elevadas por encima de los registros habituales en toda la costa. Las previsiones indican lo siguiente:

En la faja costera, los termómetros oscilarán entre un mínimo de 17°C al amanecer y máximas de 23°C durante el día.

Hacia el sector este de la ciudad, donde se encuentran distritos como Ate o San Juan de Lurigancho, el calor será mayor, con marcas que podrían subir desde los 16°C hasta los 27°C.

A pesar de este calor, no debemos confiar, pues las neblinas y la humedad de las mañanas y noches seguirán presentes, aunque el brillo solar será protagonista hacia el mediodía.

Centro de Lima. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > PIKO TAMASHIRO

¿CÓMO SERÁ EL INVIERNO EN OTRAS REGIONES?

La influencia de El Niño no solo altera el clima limeño, sino que transforma el estado del tiempo en todo el Perú. En las zonas altoandinas, ubicadas por encima de los 3.500 metros, la población seguirá expuesta a las heladas. Por otro lado, la selva peruana experimentará tanto temperaturas inusualmente altas como los característicos periodos de frío extremo conocidos como friajes.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que las lluvias se intensificarán en el norte y centro del país, mientras que otras áreas podrían mantenerse en niveles promedio.

Es vital recordar que toda la costa sufrirá niveles de radiación ultravioleta extremadamente peligrosos, lo que exige tomar precauciones constantes, según informa Infobae.

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