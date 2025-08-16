Las Elecciones en Bolivia 2025 están a la vuelta de la esquina y los bolivianos, tanto los que residen en el país como en el extranjero, se preparan para acercarse a las urnas de sufragio para elegir a su próximo presidente y otras autoridades para los próximos cinco años. De hecho, el país atraviesa por una severa crisis económica en los últimos tiempos, por lo que, cerca de 8 millones de personas incluyen el Padrón Electoral, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Órgano Electoral Plurinacional (OEP). De esta manera, las autoridades locales instaron a la población a cumplir con las medidas y evitar posibles sanciones durante la jornada electoral. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO SABER DÓNDE VOTAR EN LAS ELECCIONES GENERALES 2025 EN BOLIVIA?

A través de sus plataformas oficiales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que en la actualidad existen 7.567.207 personas que sufragarán este domingo 17 de agosto en las Elecciones Generales 2025. Mientras que en el extranjero, se confirmó que hay un total de 369.931 bolivianos. Eso no es todo, el departamento de Santa Cruz lidera la lista con 2.071.967 personas que están habilitadas para votar, seguido de La Paz y Cochabamba, ciudades que tienen 2.047.825 y 1.443.013 votantes respectivamente. De esta manera, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) puso a disposición de la ciudadanía la plataforma web que permite conocer a detalles el lugar de votación a través de simples pasos:

Accede a la plataforma conocido como “Yo Participo” por medio de este LINK.

Digita tu número de cédula de identidad (sin el lugar de expedición).

Ingresa tu fecha de nacimiento.

Completa el código Captcha que aparece en la imagen.

El TSE anunció que en la actualidad existen 7.567.207 personas que sufragarán este domingo 17 de agosto en las Elecciones Generales 2025. Foto: Captura Yo Participo

Es importante mencionar que los ciudadanos que no acudan a las urnas deberán pagar una multa equivalente al 20 % del salario mínimo, es decir, alrededor de Bs. 550. Asimismo, durante la jornada electoral, tendrán prioridad para sufragar las mujeres embarazadas, las personas con alguna enfermedad, quienes estén acompañados de niños menores de un año y los adultos mayores de 60 años. Por otro lado, las personas mayores de 70 años no están obligadas a votar este 17 de agosto.