Hoy las redes sociales ponen en evidencia las situaciones más curiosas, y algunas de las más enternecedoras que terminan volviéndose virales. Al respecto, ahora resulta llamativa la publicación de video realizada por parte de Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo que ha compartido con seguidores el preciso momento cuando hija de apenas 8 años entona parte de la icónica canción de Titanic, y cuyo tema interpreta Céline Dion originalmente.

EL VIDEO QUE SE VOLVIÓ VIRAL CON LA HIJA DE CRISTIANO RONALDO CANTANDO TEMA ORIGINAL DE TITANIC

Hace casi 30 años, la película protagonizada por Leonardo DiCaprio saltaba a la fama, y junto a la cinta como tal, el tema de Céline Dion que hoy se vuelve viral tras la publicación de video donde la hija de Cristiano Ronaldo aparece entonándola con gran voz.

Dejando maravillados a los seguidores de Georgina Rodríguez, la grabación subida a historias de Instagram evidencia cómo Alana Martina de apenas 8 años, y observando la letra mediante celular, interpreta de gran forma el clásico "My Heart Will Go On" de Titanic.

Las redes sin dudan explotaron al ver y escuchar cantar a la hija de Cristiano Ronaldo, el tema que Céline Dion popularizó mediante dicha película de 1997, y la llevó a la fama así como ella con el apoyo de sus reconocidos padres, espera alcanzarla convirtiéndose en una estrella.

ESTA ES LA FECHA DE RETIRO DE CRISTIANO RONALDO, SEGÚN SUS PROPIAS PALABRAS

Con el inicio del 2025, la carrera de Cristiano Ronaldo continúa captando la atención del mundo, y esto gracias a una vigencia marcada por los goles que pronto llegarán a detenerse habiendo superado los 40 años.

Es así como vinculado a su edad, resulta inevitable que cuando entrevisten al histórico goleador portugués, le pregunten acerca de la posibilidad de retirarse del fútbol profesional, siendo Piers Morgan quien ha logrado sacarle declaraciones más que sorprendentes sobre ello.

Habiendo superado los 950 goles anotados siendo capitán del Al-Nassr saudí, Cristiano Ronaldo hoy considera sentirse preparado para que llegado el momento, decida colgar los chimpunes, creyendo que “... seré capaz de soportar esa presión”.

“Todo tiene un principio y un final”, ha remarcado el histórico goleador europeo que a inicios de 2026 cumplirá 41 años, y seguramente disputará la Copa del Mundo liderando la selección de Portugal.

A propósito de esa etapa que “será muy, muy difícil” de asimilar, pero llegará de manera indefectible, el popular CR7 confiesa que tras el retiro del fútbol profesional, “voy a tener más tiempo para mí, para mi familia, para criar a mis hijos”.

¿CUÁNTOS AÑOS SE LLEVAN CRISTIANO RONALDO Y GEORGINA RODRÍGUEZ?

La vida entorno al futbolista del Al-Nassr junto a la también modelo e hijos, llama la atención de manera constante, y sobre todo cuando comparten con su comunidad de seguidores, imágenes como aquella protagonizada por millonaria joya a través de la cual ella da a conocer su compromiso rumbo al altar.

Tras la publicación de fotografía donde se muestra anillo mediante redes sociales, diversa información ha empezado a darse a conocer sobre la pareja que conforman Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, y uno de los datos brindados tiene que ver con la diferencia de edad existente entre ambos.

El nacido en la isla portuguesa de Madeira, cumplirá 41 años el 5 de febrero, mientras la empresaria originaria de Buenos Aires, Argentina, es del 27 de enero de 1994, y por ende actualmente está próxima a cumplir los 32.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo llevan 9 años de relación, y hoy ella anuncia el compromiso que los llevará al altar por primera vez. (Fuente: REUTERS)

A pesar de la casi década que se llevan en cuanto a edad se refiere, la mediática y afamada pareja ha logrado consolidarse como una relación sentimental que tras el “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas” compartido por Georgina Rodríguez mostrando anillo de compromiso, pasará a refrendarse con la celebración de matrimonio mientras gozan de lujos y comodidades viviendo sobre territorio saudí.