¡Confirmado! El papa León XIV regresará al Perú en noviembre: estas serán las ciudades que visitará | Foto: EFE
¡Confirmado! El papa León XIV regresará al Perú en noviembre: estas serán las ciudades que visitará | Foto: EFE
Por Redacción EC

El Vaticano confirmó que el papa León XIV realizará una visita apostólica al Perú en noviembre de 2026, en lo que será su primer viaje al país desde que asumió el liderazgo de la Iglesia católica. Durante varios días recorrerá distintas regiones, participará en importantes celebraciones religiosas y encabezará actividades que reunirán a miles de fieles, además de sostener encuentros en lugares de gran importancia para su historia personal. La noticia ha despertado una enorme expectativa entre autoridades, creyentes y comunidades católicas, quienes ya iniciaron los preparativos para recibir al pontífice. Descubre dónde estará el Santo Padre, qué ciudades fueron elegidas, cuáles serían las principales actividades y qué se sabe hasta ahora sobre su esperado regreso al Perú.

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