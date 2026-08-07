El Vaticano confirmó que el papa León XIV realizará una visita apostólica al Perú en noviembre de 2026, en lo que será su primer viaje al país desde que asumió el liderazgo de la Iglesia católica. Durante varios días recorrerá distintas regiones, participará en importantes celebraciones religiosas y encabezará actividades que reunirán a miles de fieles, además de sostener encuentros en lugares de gran importancia para su historia personal. La noticia ha despertado una enorme expectativa entre autoridades, creyentes y comunidades católicas, quienes ya iniciaron los preparativos para recibir al pontífice. Descubre dónde estará el Santo Padre, qué ciudades fueron elegidas, cuáles serían las principales actividades y qué se sabe hasta ahora sobre su esperado regreso al Perú.

¿QUÉ CIUDADES VISITARÁ EL PAPA LEÓN XIV DURANTE SU REGRESO AL PERÚ?

La Santa Sede informó que León XIV permanecerá en territorio peruano del 11 al 17 de noviembre de 2026. Durante esos días visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, como parte de la etapa final de su primera gira por América Latina, que también incluirá Uruguay y Argentina.

De acuerdo con el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, el recorrido refleja el deseo del pontífice de acercarse a las distintas realidades del país. “Quiere ayudarnos a comprender lo maravilloso que es nuestra diversidad”, afirmó, al destacar que el viaje buscará fortalecer la unidad entre los peruanos.

El Papa León XIV. (Foto: EFE/EPA/Fabio Frustaci)

¿POR QUÉ ESTA VISITA ES TAN ESPECIAL PARA EL PERÚ?

El regreso del Santo Padre tiene un significado especial debido a la estrecha relación que mantiene con el país. Antes de ser elegido papa, Robert Francis Prevost desarrolló buena parte de su labor pastoral en el Perú, donde incluso obtuvo la nacionalidad peruana y fue obispo de Chiclayo durante varios años.

Castillo recordó ese vínculo al señalar que “a él le robamos el corazón”, una expresión con la que destacó el cariño que León XIV conserva hacia los peruanos. Por ello, se espera que su retorno sea uno de los acontecimientos religiosos más importantes de los últimos años.

¿CUÁNDO SE CONOCERÁ EL PROGRAMA OFICIAL DE LA VISITA?

Aunque ya se confirmaron las fechas y las ciudades, el cronograma definitivo todavía está en evaluación. El vocero del Arzobispado de Lima, Juan José Dioses, explicó que la Santa Sede revisa cada propuesta antes de aprobarla, tomando en cuenta aspectos relacionados con la seguridad, la logística y la cobertura de prensa. También adelantó que se proyecta una misa multitudinaria en Lambayeque y otra ceremonia de clausura en Lima, cuyo escenario aún está por definirse.

El itinerario oficial sería presentado a mediados de octubre, una vez culminen las coordinaciones entre el Vaticano y las autoridades involucradas, según informa La República.

El papa León XIV. | Foto: EFE/EPA/Giuseppe Lami

¿CÓMO SE PREPARAN LAS CIUDADES PARA RECIBIR AL PONTÍFICE?

En Lambayeque ya comenzaron las acciones para recibir a los miles de peregrinos que llegarán con motivo de la visita. El gobernador regional, Jorge Pérez, estimó que más de un millón de personas asistirán a las actividades programadas y anunció que se habilitará un amplio espacio con capacidad para recibir hasta dos millones de fieles. Además, distintas instituciones trabajan de manera conjunta en planes de movilidad, seguridad y acondicionamiento de templos.

Mientras tanto, la Iglesia continúa invitando a los creyentes a prepararse espiritualmente para vivir este acontecimiento, que, según el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, permitirá “renovar la fe, fortalecer la esperanza y caminar unidos como Iglesia al servicio del Evangelio”.

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