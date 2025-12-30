Sedapal llevará a cabo cortes de agua en diversos ditritos de Lima Metropolitana, días previos al inicio del Año Nuevo 2026. La entidad anunció las zonas afectadas y horarios.
La suspensión de agua potable, prevista para el martes 30 y miércoles 31 de diciembre, responde a labores de mantenimiento y trabajos operativos que ejecuta la empresa para garantizar la calidad del servicio. Revisa aquí los distritos afectados y horarios.
Corte de agua martes 30 de diciembre
Puente Piedra
Zona: A.H. Tiwinza, A.H. Los Vencedores, A.H. Villa Canaán, A.H. Vista Alegre de Zapallal, Asoc. Viv. Virgen de las Nieves, Asoc. Viv. Lecona Leoncio Prado, Asoc. Viv. Leoncio Prado Oeste, Asoc. Viv. Leoncio Prado, Asoc. Viv. Oasis, Asoc. Prop. Lotes Semirústicos Leoncio Prado, Asoc. Viv. Lecona Leoncio Prado Oeste Zapallal, C.P. Las brisas del norte, Urb. Las Dalmacias, Urb. Zapallal, P. J. Laderas de Chillón 1era explanada. Horario: 12:00 a. m. - 8:00 p. m.
Villa María del Triunfo
Zona: Entre las habilitaciones Los Álamos y Ampliación Paraíso, R-Jardines del Paraíso. Cuadrante: Calle Apurímac, Calle San Benito, Calle El Nuevo Paraíso, Pasaje S/N. Horario: 11:00 a. m. - 5:00 p. m.
Lima Cercado
Zona: C.H. Palomino, C.R.Bancario, Urb. Pando 3era etapa. Cuadrante: av. Venezuela, av. Sabrá Bernardita, Jr. Santa Teodosia, av. Universitaria. Horario: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.
San Juan de Lurigancho
Zona: Urb. Chacarilla Otero, Cooperativa Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, y Cooperativa la Huayrona I, Urb. San Gabriel Horario: 8:00 a. m. - 5:00 p. m.
Corte de agua miércoles 31 de diciembre
Lima Cercado
Zona: Urb. Pando 3ra etapa, C.R. Palomino, P.J. Los Sauces, Urb. AVEP 2da etapa, Urb. Palomino, A.H. Luis Pardo, Urb. Las Brisas 2da etapa.Horario: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.